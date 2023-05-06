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İstanbul'da FETÖ soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Gaziosmanpaşa güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2023 00:09, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2023 00:11
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İstanbul'da FETÖ soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Gaziosmanpaşa güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Gaziosmanpaşa güncel yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda el konulan dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, örgüt içerisinde güncel olarak eylem ve faaliyet yürüttükleri, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan "SİGNAL" programı üzerinden örgüt mensubu kişilerle iletişime geçtikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak üzere İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

2 ihraç öğretmen, 10 özel sektör ve 2 öğrenci olmak üzere 14 şüpheliyi yakalamak üzere düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.

Operasyonda ayrıca, ikametlerde yapılan aramalarda, suç unsuru olabileceği değerlendirilen çok sayıda dijital materyal, 9 bin 417 dolar, 152 bin lira, yaklaşık 95 bin lira değerinde altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede, savcılığa çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanmaları 6'sı ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

- Sevk yazısında yapılanmanın detayları anlatıldı

Savcılık sevk yazısında, il seviyesindeki yapılanmanın "şirket/ova" olarak isimlendirildiği, yeni yapılanmanın İstanbul'da "il imamı/hadimi", "erkek eğitim sorumlusu", "kadın eğitim sorumlusu", "finans sorumlusu", "mağdur aile mesulü", "izdivaç sorumlusu" ve "sosyal medya sorumlusu" şeklinde düzenlendiği belirtildi.

İlçe seviyesinde yapılanmanın ise "mağaza/yayla" olarak isimlendirildiği kaydedilen sevk yazısında, ilçe yapılanması genel sorumlusunun "ilçe imamı/hadimi" olduğu, onun altında "mütevelli/müzahir" esnaflar ile görüşen, "rehber" olarak adlandırılan örgüt mensuplarının faaliyet yürüttüğü, toplanılan paraların rehberler aracılığıyla ilde faaliyet yürüten hadimlere veya finans sorumlularına ulaştırıldığı aktarıldı.

"Hadim" olarak faaliyet yürüten kişilerin farklı maskeleme yöntemleri kullanarak eski mütevelli heyeti üyesi şahıslar ile görüştüğü belirtilen sevk yazısında, "finans sorumlusu" kişinin ise yurt dışında bulunan örgüte müzahir şahıslardan gelen, mütevelli şahıslardan toplanan ve örgüt içerisinde münferit olarak para yardımında bulunan şahıslardan para topladığı kaydedildi.

Sevk yazısında, toplanılan paralarla yeni il yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şahısların maaşlarının ödendiği, çözülmeyi önlemek ve örgüt içi dayanışmayı arttırmak amacıyla adli işlem yapılmış, KHK'lar ile ihraç edilmiş, akrabası cezaevinde olan, mağdur olarak nitelendirdikleri ailelere "mağdur aile mesulü" tarafından para yardımında bulunulduğu, bu ailelerden çocuklarını örgütün eğitim yapılanmasına dahil edenlere ve örgütsel aidiyet duygusu içerisinde olanlar ile örgütün ilerleyen süreçte (cezaevinden çıktıktan sonra) kendisinden istifade edeceği şahısların ailelerine öncelik verildiği aktarıldı.

Nöbetçi hakimlik, 4 şüphelinin tutuklanmasına, 7'sinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

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