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Alman Der Spiegel dergisi Erdoğan'ı hedef aldı

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak muhalefete desteğini ilan eden Batı medyası yine bir skandala imza attı. Bu kez sahneye ise Alman Der Spiegel dergisi çıktı. Dergi, yayınlayacağı son sayının kapağına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıdı. Erdoğan için 'seçim yenilgisi' üzerinden algı operasyonuna girişen Alman dergisi, İslam'ın sembolü olan hilali de 'kırık' bir şekilde göstererek yüce dinimize olan nefretini de gösterdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mayıs 2023 00:47, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2023 00:50
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Alman Der Spiegel dergisi Erdoğan'ı hedef aldı

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin geleceği adına büyük önem taşıyan seçime sayılı günler kalırken, Batı medyası da iktidara yönelik algı operasyonlarının da düğmesine bastı.

Geçtiğimiz gün İngiliz The Economist ile birlikte Fransız 'Le Point' ve 'Le'xpress' dergileri manşetlerine taşıdıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Türkiye'deki seçime ilişkin 'yön verme' kampanyasına girişen Batı medyası muhalefete de açık açık desteğini sundu.

İngiliz The Economist hazırladığı kapağına "2023'ün en önemli seçimi" başlığını atarken, Türkiye'deki seçimlere yön vermek için "Erdoğan gitmeli" ve "Demokrasiyi koru" ifadelerine yer verdi. The Economist, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde Demirtaş ile ilgili durumun da "hızla iyileşeceği"ni iddia etti.

Alman Der Spiegel 'kırık hilal' ile Erdoğan'ı hedef aldı

Batı medyasının Erdoğan'ı karalayan muhalefet güzellemesine Alman Der Spiegel de katıldı.

Alman Der Spiegel dergisi, yarın basılı şekilde piyasaya çıkacak son sayısıyla Türkiye'deki seçimleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Dergi, Erdoğan'ın fotoğrafına yer verdiği kapağında, "yenilmez" anlamına gelen "unbesiegbar" kelimesini kullandı ancak "un" ekini siliniyormuş gibi gösterdi. Kapakta "yenilmez"i "yenilmez değil" imasıyla gösteren Der Spiegel ayrıca, "Ayrılış mı yoksa kaos mu?", "Erdoğan kaybederse ne olur?" gibi ifadelere yer verdi.

Derginin kapağındaki 'Hilal' detayı ise Almanların asıl amaçlarını ortaya çıkarır nitelikte. İslam'ı simgeleyen Hilal sembolünün parçalanmış olarak gösterilmesi Alman Der Spiegel'in hedefinde İslam'ın da olduğunu gösterdi.

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