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6 Mayıs 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

6 Mayıs 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mayıs 2023 07:04, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2023 07:27
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6 Mayıs 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Mali Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Mustafa ONART merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Mali Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Efe CEYLAN atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Orta Avrupa, İskandinavya ve Saltıklar Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ali Tolga KAYA atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince irfan KAYA, Mehmet ÖZGÜL, Memet BİRDAL, Oktay ÖZTÜRK ve Yaşar KELEŞ atanmıştır.

5 Mayıs 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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