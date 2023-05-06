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'Erdoğan'ın bilgeliğini ve tecrübesini yeni görüyorlar, daha yeni başlıyoruz'

"PKK'sı da bir araya gelsin, FETÖ'sü de bir araya gelsin, DHKPC'si de bir araya gelsin, Amerikası da bir araya gelsin. 'Ben başbakanlık yaptım' diye böbürlenen de bir araya gelsin, 'Ben ekonomiden anlarım' diye masanın üzerinde oturan da bir araya gelsin. SGK'yı batıran da bir araya gelsin, 5,5 ay İçişleri Bakanlığı yapan da bir araya gelsin. Bu millet onların tamamını, Allah'ın izni ve inayetiyle, 14 Mayıs'ta süpürüp atacak inşallah"- "Daha Türkiye'nin gücünü yeni görüyorlar. Tayyip Erdoğan'ın bilgeliğini ve tecrübesini yeni görüyorlar. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını daha yeni açıyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2023 07:20, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2023 07:27
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'Erdoğan'ın bilgeliğini ve tecrübesini yeni görüyorlar, daha yeni başlıyoruz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Daha yeni başlıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını daha yeni açıyoruz" dedi.

Bahçelievler'deki Of-Hayrat Birleşik Makililer Eğitim ve Kültür Derneğini ziyaret eden Soylu, kalabalık nedeniyle dernek binasına giremedi. Soylu, dernek önünde seçim otobüsüne çıkarak kendisini karşılamaya gelen kalabalığa konuşma yaptı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için "Üç tane koyunu verseniz güdemez" diyen Soylu, "Bizim memleketin dağlarında çok sis olur. Çoban koyunları kaybeder. Akşam koyunlar eve döner ama Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir yere dönemez, kaybeder yolu. Şimdi gelmiş bunlar ülkeyi idare etmeye çalışacaklar." diye konuştu.

Türkiye, birçok badireden geçmesine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gemiyi dalgalara teslim etmediğini ve karaya oturtmadığını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"İnşallah gemi istikametine doğru ilerliyor. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hepsi bir araya gelsin, PKK'sı da bir araya gelsin, FETÖ'sü de bir araya gelsin, DHKPC'si de bir araya gelsin, Amerikası da bir araya gelsin. 'Ben başbakanlık yaptım.' diye böbürlenen de bir araya gelsin, 'Ben ekonomiden anlarım.' diye masanın üzerinde oturan da bir araya gelsin. SGK'yı batıran da bir araya gelsin, 5,5 ay İçişleri Bakanlığı yapan da bir araya gelsin. Bu millet onların tamamını, Allah'ın izni ve inayetiyle, 14 Mayıs'ta süpürüp atacak inşallah. Kemal'e de bay bay diyecek."

Soylu, Amerika elini nereye soktuysa kirlettiğini söyleyerek, "Bunları dünyada durdurabilecek bir tek ülke var, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen Recep Tayyip Erdoğan." ifadesini kullandı.

Terörden arındırılan bölgelerde ekonomik kalkınma hamleleri başlatıldığını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Daha yeni başladık. Daha Türkiye'nin gücünü yeni görüyorlar. Tayyip Erdoğan'ın bilgeliğini ve tecrübesini yeni görüyorlar. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını daha yeni açıyoruz. Bu, 780 bin kilometrekarenin yüzyılı değildir. Bu, Balkanların yüzyılıdır. Bu, Orta Asya'nın, Türk devletlerinin, yüzyılıdır. Bu, aynı zamanda Müslümanların, Orta Doğu'nun yüzyılıdır. Bu, Afrika'da yıllarca Batı'nın sömürdüğü o insanların yüzyılıdır. Adaletin ve hakkaniyetin yüzyılını inşallah getireceğiz."

Soylu, daha sonra Of-Hayrat Birleşik Makililer Eğitim ve Kültür Derneğine girerek, bir süre üyeleri ve vatandaşlarla sohbet etti.

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