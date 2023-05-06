HDP'li vekil: Bitlis'te ahmak oranı azalıyor!

HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı HDP'nin organize ettiği mitingde konuşma yaptı.

HDP'li vekilin mitingde Bitlislilere yönelik ifadeleri tepki topladı.

Gaydalı, mitingde şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekleri işiterek hala söylenen yalanlara inanmak ahmaklıktır. Allah'a şükür Bitlis'te ahmak oranımız az, her geçen gün de azalıyor, onlar da uyanıyor inşallah"