HDP'li vekil: Bitlis'te ahmak oranı azalıyor!
HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı HDP'nin organize ettiği mitingde kullandığı ifadeler tepki çekti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mayıs 2023 12:37, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2023 12:49
HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı HDP'nin organize ettiği mitingde konuşma yaptı.
HDP'li vekilin mitingde Bitlislilere yönelik ifadeleri tepki topladı.
Gaydalı, mitingde şu ifadeleri kullandı:
"Gerçekleri işiterek hala söylenen yalanlara inanmak ahmaklıktır. Allah'a şükür Bitlis'te ahmak oranımız az, her geçen gün de azalıyor, onlar da uyanıyor inşallah"