HDP'li vekil: Bitlis Ahmak oranı azalıyor

"Gerçekleri işiterek hala söylenen yalanlara inanmak ahmaklıktır. Allah'a şükür Bitlis'te ahmak oranımız az, her geçen günde azalıyor, onlar da uyanıyor inşallah"

HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı HDP'nin organize ettiği mitingde konuşma yaptı.

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