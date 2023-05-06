Afyonkarahisar'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2023 12:27, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2023 12:29
Memiş Han (51) idaresindeki 07 EMM 73 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Camili köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Otomobildeki Esma Han (59) hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki Ayşe Deviren (47) ve Hilal Havva Han (25) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.