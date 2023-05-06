Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 45 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, örgüt adına faaliyetlerde bulundukları, seçim güvenliğini tehlikeye sokma arayışında olduklarına dair haklarında bilgiler bulundukları, nevruz etkinlikleri ve seçim mitinglerinin ardından örgüt lehine slogan attıkları, güvenlik güçlerine ve araçlarına taşlı saldırıda bulundukları gerekçesiyle son 3 günde merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 45 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, örgütsel doküman, havai fişek ve dijital materyaller bulundu.