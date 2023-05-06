Trabzon'da Dışişleri Bakanlığı temsilciliği açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da Dışişleri Bakanlığının temsilciliğinin açılacak olmasına ilişkin, "Dışişleri ilgili işlemler, artık çok daha kolay olacak. Gelişen turizm sektörü için önemli çalışmaları hep beraber burada yöneteceğiz, geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı da olan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, konuya dair kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığını hatırlattı.

Kovid-19 salgınından sonra Trabzon'da turizm sektörünün ivme kazandığına işaret eden Karaismailoğlu, bölgenin stratejik konumu ve gelişen ekonomisinin diplomatik ihtiyaçları da artırdığını bildirdi.

Söz konusu ihtiyaçların giderilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeler yaptıklarını ve süreci tamamladıklarını belirten Karaismailoğlu, "Trabzon'a, Dışişleri Bakanlığının bir temsilciliğinin açılmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı'mız tarafından imzalandı. Dışişleri Bakanlığı Trabzon Temsilciliğinde bir büyükelçimiz görevlendirilecek. Bu temsilciliğin açılması için verdiği emeklerden dolayı Dışişleri Bakanı'mız Çavuşoğlu'na da çok teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, karar ile hem turizm sektörü hem bölge için önemli bir adımın daha atıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dışişleri ilgili işlemler, artık çok daha kolay olacak. Gelişen turizm sektörü için önemli çalışmaları hep beraber burada yöneteceğiz, geliştireceğiz. Bölgemizin ekonomisinin canlanmasıyla Trabzon gelişecek, üretim, istihdam ve ihracat artacak. Trabzon, bölgemizin parlayan yıldızı olmaya devam edecek."