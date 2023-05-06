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Bakan Karaismailoğlu: Ulaştırma sektöründe Türkiye'de son 21 yılda 193 milyar dolarlık iş yapıldı

"Ulaştırma sektöründe Türkiye'de son 21 yılda 193 milyar dolarlık iş yapıldı. Bunun sonucunda Türkiye kazandı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2023 14:11, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2023 14:12
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Bakan Karaismailoğlu: Ulaştırma sektöründe Türkiye'de son 21 yılda 193 milyar dolarlık iş yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırma sektöründe Türkiye'de son 21 yılda 193 milyar dolarlık iş yapıldığını, bunun sonucunda da Türkiye'nin kazandığını söyledi.

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olan Karaismailoğlu, bir otelde düzenlenen Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin 15. Olağan Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, 21 yılda Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da çok güzel işler yapıldığını belirtti.

Karaismailoğlu, yatırımların önemine dikkati çekerek, "Ulaştırma sektöründe Türkiye'de son 21 yılda 193 milyar dolarlık iş yapıldı. Bunun sonucunda Türkiye kazandı." dedi.

Siyasetin, millete ve vatana hizmet etmek için bir araç olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçtiğimiz çarşamba günü Zigana Tüneli'ni açtık. Bütün arkadaşlarımızın, buradan bir defa geçmesini istiyorum. Bu kadar kıymetli eserleri şehrimize kazandırdığımızda ne oluyor? Trabzon gelişiyor, Gümüşhane gelişiyor. Bu projeleri yaparken Trabzon Limanı'ndan Basra Körfezi'ne uluslararası koridordan bahsediyoruz. Bir master plandan bahsediyoruz. Oradan Basra Körfezi'ne ineceğiz. Bir taraftan Ağrı üzerinden Gürbulak'tan İran'a gideceğiz. Orta koridor Çin'den Pekin'e uzanan yollardan bahsediyoruz."

Karaismailoğlu, Türkiye'nin büyük düşündüğünü, Trabzon'un da büyük düşünmek zorunda olduğunu vurgulayarak, "Zigana Tüneli'nin yapım maliyeti 14 milyar lira. Hükümetimiz bu bütçeyi geldi, buraya yatırdı. Ne oldu? Kaliteli, konforlu bir yolculuk oldu." diye konuştu.

Yatırımcının, güvenli ve kolay ulaşım ağı sağlanan bölgeye daha çok yatırım yapacağına işaret eden Karaismailoğlu, bu sayede daha çok istihdam alanı üretileceğini, üretimin de artacağını kaydetti.

- "Trabzon'a Karayolları'nın yaptığı yatırım bedeli 75 milyar liradır"

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da hizmete alınan Kanuni Bulvarı'nın, yıllardır süren bir proje olduğunu belirterek, "Kamulaştırma ile beraber yaklaşık 20 milyar liraya yakın projedir. Trabzon'da devam eden kara yolu projesi 24 tane. Bunun da bugünkü maliyeti 28 milyar lira. Son 21 yılda Trabzon'a Karayolları'nın yaptığı yatırım bedeli 75 milyar liradır." ifadelerini kullandı.

Birinci etap temeli atılan Güney Çevre Yolu'na ilişkin de Karaismailoğlu, şunları anlattı:

"Farklı alternatifler vardı. Daha güneye kaydırdık ve birinci etabı ile başladık. Bu projenin yüzde 70'i tünel. Memleketimizin coğrafi zorluklarını görüyorsunuz. Burada 1 kilometre yol yaparken, Anadolu'da aynı maliyetle 20 kilometre yol yapıyoruz. Buna rağmen Trabzon'da bu kadar işler yapıldı. Bu şehrin gelişmesi için ne gerekiyorsa onu da yapacağız. Dünyanın en özgün havalimanlarından bir tanesini yapacağız. Ortak paydamız Trabzon, Trabzon'un gelişmesi ve büyümesi."

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