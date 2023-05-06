AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu seçim, iki farklı çizginin mücadelesi seçimidir. Bir taraftan teknolojilerde yerli ve milli olanın peşinde koşan siyasi çizgiyle diğer tarafta yerli, milli teknolojilerden rahatsızlık duyan bir siyaset anlayışının mücadelesi olacaktır. Bu seçim, bu anlamda bir istikamet tayini seçimi olacaktır." dedi.

AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığınca ilçedeki STK temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Sultanbeyli Buluşması"nda konuşan Kurtulmuş, yaptıkları hizmetlerin vatandaşlarca yakından takdir ve takip edildiğini söyledi.

Bu memlekette bir tane başörtülü milletvekiline müsaade edilmediği zamanların dün denecek kadar yakın olduğunu anımsatan Kurtulmuş, verdikleri mücadelenin sonunda artık başörtüsü meselesinin Türkiye için bir sorun olmaktan çıktığını ifade etti.

Başörtülü milletvekili, savcı, hakim, doktor, öğretim üyesi, vali ve subayların olduğunu anlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu salonda bulunanların temsil ettiği çok geniş bir kitle, yıllardır başörtüsü zulmüne karşı mücadele etti. Cumhuriyet Halk Fırkasının bir şekilde düşmanlık yaptığı bu süreçte hep hakkını savundu ve sonunda hakkını aldı. Biz AK Parti olarak kapsayıcı, kuşatıcı bir fikrin mensuplarıyız ve onun için bizim kitabımızda insanları 'başı örtülüdür, başı açıktır' diye ayırmak yazmaz. Bizim kitabımızda insanları 'şu falanca mezhepten, bu filanca mezheptendir' diye ayırmak yazmaz. Şu Türk'tür, bu Kürt'tür, bu Boşnak'tır, bu Arnavut'tur diyerek ayırmak yazmaz. Bizim kitabımızda insanları 'zenginler, fakirler' diye ayırmak yazmaz. Biz insanları ne tenlerinin renklerine, ne ana dillerine göre ayırt ederiz."

- "Bu seçim iki farklı çizginin mücadelesi seçimidir"

Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye için yeni bir milat ve başlangıç olduğuna dikkati çekerek, bu seçimlerin Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olacağını anlattı.

Türkiye'nin yeni bir döneme geçeceğini aktaran Kurtulmuş, "Onun için bu seçim yine iki farklı çizginin mücadelesi seçimidir. Bir taraftan teknolojilerde yerli ve milli olanın peşinde koşan sizin temsil ettiğiniz siyasi çizgiyle diğer tarafta yerli, milli teknolojilerden rahatsızlık duyan bir siyaset anlayışının mücadelesi olacaktır. Bu seçim bu anlamda bir istikamet tayini seçimi olacaktır. Yön tayini seçimi olacaktır. Kimin cumhurbaşkanı olacağı, kimin kimlerin milletvekili olacağından çok çok önemli olan bir seçime gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin bu seçimle "Türkiye Yüzyılı" istikametinde dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye olmak için yolunu açacak adımları atmaya başlayacağını dile getirdi.

Bir tarafta yerli, milli teknolojileri benimseyen, diğer tarafta da bundan rahatsızlık duyan bir anlayışın bulunduğunu belirten Kurtulmuş, "Bir tarafta terörle mücadelede vatandaşımızla teröristin arasını ayırarak ve terörün arkasındaki bütün destekleri bilip ona göre mücadele eden ve terörü tamamıyla Türkiye'nin gündeminden kaldırma hedefinde, arzusunda olan bir siyasi hareket yani AK Parti'nin öncülüğünde devam eden bu hareket. Diğer tarafta da terörün gölgesindekilerle beraber altılı masa." diye konuştu.

Kurtulmuş, bu seçimde Türkiye'nin, güven ve istikrar içerisinde bir yönetim anlayışı ile yönetilemez bir Türkiye anlayışı arasında tercih yapacağını söyledi.

- "Bunların teklif ettiği şey, yönetilemez bir Türkiye'dir"

Kendilerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni daha etkin hale getirerek, milletin iradesinden başka hiçbir gücün olmaması için yol alacaklarını ve mücadele edeceklerini söylediklerini aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Diğerleri diyorlar ki; biz yedi ortak, yedi yamalı bohça bir araya geleceğiz ve önemli konularda müşterek karar alarak yolumuza devam edeceğiz. Sultanbeylililer akıllı insanlardır. Şu köşe başındaki marketi 7 tane adamla beraber yönetebilir misiniz? Yönetemezsiniz. Hepsi başka bir tarafa gider. Kaldı ki 85 milyonluk Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz? Bunların teklif ettiği şey, aslında bir kaostur. Yani yönetilemez bir Türkiye'dir. Birbiriyle hiçbir istikamete uymayan... Allah aşkına, şimdi söyleyin. Mesela İYİ Partiyle HDP'nin teröre karşı bakışında herhangi bir müştereklik var mıdır? Cumhuriyet Halk Partisinin içerisindeki bazı ulusalcı, kendisini 'vatansever' olarak görenlerle HDP'nin arasında hiçbir benzerlik var mıdır? Diğerlerini saymıyorum küçük ortakları ama inanın ki 7 ayrı masa koysanız bir soruluk sınav yapsanız. 'Nasıl bir Türkiye istiyorsunuz?' diye onlara bir soru sorun. İnanın hepsi ayrı bir Türkiye'yi hedefliyorlardır. Yani Türkiye'yi bir kaosa yönlendirmek, kaosa doğru götürmek istiyorlar."

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin bu seçimle "Yeniden Güçlü, Büyük Türkiye" idealinin üstüne "Türkiye Yüzyılı" hedefini koyduğunu vurguladı.

Türkiye Yüzyılı'nda en önemli meselelerden birinin, Türkiye'nin kendi eksenini tahkim etmesi olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Önümüzde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı Türkiye ekseninin takip edildiği bir yüzyıl olacaktır. Yani Türkiye 'elin oğlu ne der?' diye 'Avrupa ne der?', 'NATO ne der?', 'Amerika ne der?' diye onların bize çizdiği istikamette değil. Bu milletin ihtiyaçları talepleri ve milli menfaatlerimiz istikametinde yürüyecek." dedi.

- "Erdoğan'ın gitmesi senin için niye bu kadar önemli?"

Kurtulmuş, Avrupa'daki bazı dergilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili çıkan haberlere değinerek, bunun çok iyi çalışılmış bir psikolojik harekat unsuru olduğunu söyledi.

"Erdoğan'ın gitmesi, Türkiye seçimleri senin için niye bu kadar önemli?" diye soran Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim anlatmak istediğimizi adamlar gözümüze soka soka anlatıyorlar. 'Erdoğan gitmezse Batı'nın menfaatleri zedelenir' demek istiyorlar. Bu seçim dünyanın mazlum milletleri için ne kadar önemliyse, dünyanın egemenleri ve emperyalist güçleri için o kadar önemlidir. Küllerinden yeniden yükselen Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılında 'Türkiye Yüzyılı' adı altında güçlü ve büyük yürüyüşünü hazmedemiyorlar. O yüzden 'Erdoğan gitmeli' diyorlar. Bu millet onların dediğine itibar eder mi? Bu millet her şeye bakar, kendisine rota çizmek, ayar vermek isteyenlere çok kuvvetli bir cevap vererek bu cevabı da sandıklarda patlatarak büyün dünyaya ilan eder."

Programda Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş ve AK Parti İstanbul milletvekili adayları Yahya Çelik ve Leman Yenigün de konuşma yaptı.