'Bu alan (Atatürk Havalimanı) aynı zamanda afette toplanma alanı vazifesi görecek'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilişkin, "5 milyon metrekarelik bir yeşil koridordan bahsediyoruz. İlk etabı; 2 milyon metrekaresini başlatmış ve burada hazırladığımız alanı da milletimize yarın itibarıyla armağan ediyoruz. İstanbul'umuza armağan ediyoruz. Sözde çevrecilere rağmen, 'maskeli' doğaseverlere rağmen armağan ediyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden gerçekleştirilen NTV canlı yayınında Deniz Tüysüz'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Kurum, yarın burada milyonların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşacağı Türkiye Yüzyılı'nın mitingini düzenleyeceklerini aktararak, bundan yaklaşık bir yıl önce, eleştirilere, muhalefetin söylemlerine, iftiralarına rağmen "Burayı bahçe yapacağız, milletimize açacağız. Çocuklarımıza armağan edeceğiz. Buralara binalar değil, 145 bin 300 ağaç dikeceğiz." dediklerini, yarın itibarıyla da burayı vatandaşın kullanımına açacaklarını dile getirdi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ağaçlar, çiçek ve koku bahçeleri, dinlenme alanları bulunduğunu anlatan Kurum, "5 milyon metrekarelik bir yeşil koridordan bahsediyoruz. İlk etabı; 2 milyon metrekaresini başlatmış ve burada hazırladığımız alanı da milletimize yarın itibarıyla armağan ediyoruz. İstanbul'umuza armağan ediyoruz. Sözde çevrecilere rağmen, 'maskeli' doğaseverlere rağmen armağan ediyoruz." diye konuştu.

Kurum, betonları kaldırıp ağaç dikeceklerini ve bu projeyi yapacaklarını söylediklerinde eleştirildiklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu daha önce buraya millet bahçesi yapacağını ifade etmiş. Biz 'Millet bahçesi yapacağız.' dediğimiz zaman da 'Burayı ranta açacaklar. Buralara binalar dikecekler. Araplara, Katarlılara buraları satacaklar.' diye ithamlarda bulunmuşlardı. Ama burada sadece ağaç var. Yürüyüş yolları var. Bisiklet yolları var. Koşu, dinlenme alanları var. Çocuklarımızın, gençlerimizin çalışacağı atölyeler var. Robotik deneylerin yapılacağı alanlar var, sergi alanları var. En önemlisi de burası İstanbul'un merkezinde, göbeğinde, yürüme mesafesinde, herkesin ulaşabileceği, herkesin mutlu olacağı, güven, huzur içerisinde yaşayacağı bir yeşil koridor oldu. Buraya 15-20 yıllık ağaçlarımızı diktik, öyle fidan da değil. Artık ilk gün itibarıyla gölgesinde vatandaşlarımız vakit geçirebilecekler."

Millet bahçesinin, New York'taki 3 milyon metrekarelik Central Park'tan yaklaşık 1,5 kat, Londra'daki Hyde Park'tan 3 kat büyüklüğe sahip olduğuna dikkati çeken Kurum, dünyada eşi benzeri olmayan bu yeşil alanı kente armağan etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Bakan Kurum, "Burada havalimanımız yine işleyecek. Bu alan aynı zamanda afette toplanma alanı vazifesi görecek, altyapısı buna göre hazırlandı. Hemen yanında 45 günde hazırladığımız hastanemiz var. Afet esnasında bu hastanemiz, bu alanla birlikte hizmet verecek ve buraya geçici barınma alanlarının kurulmasına dair altyapıdan tutun da aş evlerine kadar ve eski havalimanlarımız, terminallerimiz bunların hepsi de uluslararası fuarların yapılabileceği, burada gençlerimizin vakit geçirebileceği bir anlayışla planlandı." bilgisini verdi.

- "Yarısı Bizden Kampanyası"na başvurular 31 Mayıs'a kadar sürüyor

Kurum, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde inşa ettikleri konutlardan bahsederek, depremin üzerinden 3 ay geçtiğini, 137 bin konutun şantiyesinin, inşasının fiilen 11 ilde başladığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nın birinci günü İstanbullulara müjde olarak verdiği "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na işaret eden Kurum, binalarının riskli olduğunu düşünen vatandaşların 26 Nisan'dan itibaren e-devlet üzerinden başvuru yaptığını, 31 Mayıs'a kadar bu başvuruların süreceğini aktardı.

"Bugüne kadar 108 bin 246 bina üzerinde başvuru yapıldı ve yaklaşık 549 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. Bunu dörtle çarptığınızda yaklaşık 2 milyon 200 bin vatandaşımızı ilgilendiren bir başvuru söz konusu." diyen Kurum, 200 bin konutun yerinde, vatandaşların rızası çerçevesinde dönüşümünü gerçekleştireceklerini anlattı.

Başvuru sayısı 200 bin konutun üzerinde olursa, bunun kuraya dayalı olacağını, limiti artırabilecekleri bir çalışmayı da yürüttüklerini belirten Kurum, en geç 2 yıl içinde vatandaşa teslimatın yapılacağını kaydetti.

- "100 bin konut sözü verdiler 5 yılda. Nerede konutlar?"

Bakan Murat Kurum, yerinde dönüşümü gerçekleştirilecek konutların dışında 100 bin rezerv konut üreteceklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nasıl deprem bölgesinde üretiyoruz. Sorunlu, problemli, zemin açısından sıkıntılı veya yol, sosyal donatı alanı üzerinde kalmış, plan yapılmış ama yeşil alanda, vatandaşımızın mülkiyeti parkta, bu vatandaşlarımızın da sorununu çözebilmek için 100 bin konut rezerv yapıyoruz. 130 milyon metrekare hem Anadolu Yakası'nda hem de Avrupa Yakası'nda belirlediğimiz alanlarda, sosyal donatısıyla parklarıyla yeşil alanıyla rezerv konutlarımızı üreteceğiz. Vatandaşımızın mevcut yerdeki mülkiyeti neyse, yeni taşıyacağımız yerdeki mülkiyet değerinden düşeceğiz. Maliyetin kalan tutarının yarısını biz, yarısını vatandaşımız karşılayacak. Onu da 10 yıl vadede ödeyebilecek. Böylelikle ilk etapta 300 bin konutu İstanbul'da dönüştürmüş olacağız."

Kurum, Türkiye genelindeki ve deprem bölgelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarında son duruma ilişkin de bilgi verdi. 2012'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm seferberliğini başlattığı günden bu yana, tüm Türkiye'de 3,3 milyon konutun dönüşümünün tamamlandığını belirten Kurum, bu kapsamda TOKİ'yle 1 milyon 250 bin sosyal konut ürettiklerini dile getirdi.

Sadece İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümünün tamamlandığını söyleyen Kurum, "Fiilen 93 bin konutun dönüşümü İstanbul'un 39 ilçesinde devam etmektedir. Bizim sözümüz birilerinin verdiği sözlerden değil. İstanbul'un dönüşümü adına 100 bin konut sözü verdiler 5 yılda. 'Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut yapacağız.' dediler. Nerede konutlar? Hiçbiri yok. 1500 konut teslim edememişler. 4 sene geçmiş." değerlendirmesini yaptı.

Burada başlattıkları bu çalışmayı Türkiye'nin 7 bölgesine yaygınlaştıracaklarını aktaran Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan millet bahçesini müjdelediğinde "81 ilde 81 milyon metrekare" hedefiyle yola çıktıklarını, şu anda 474 millet bahçesi yapıldığını, 73 milyon metrekareye ulaştıklarını ifade etti. Türkiye'nin her yerinde devam eden 270 bin kentsel dönüşüm konutu bulunduğuna dikkati çeken Kurum, Bursa, Konya, Erzurum, Sinop, Zonguldak ve Edirne gibi şehirlerde yaptıkları çalışmalardan örnek verdi.

- "Tek yaptıkları şey eleştirmek"

Bakan Murat Kurum, deprem bölgesindeki konutların 1 yılda teslim edileceği açıklamalarının tartışma yarattığının hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"11 ilde, senin partine de oy veriliyor. Biz parti ayrımı gözetmiyoruz, 'İnancı böyleymiş.' hiçbir zaman demedik. Bak senin de Ankara, İstanbul, İzmir belediyen var. Ona bir talimat ver. 11 il için, İstanbul için siz de masanın bir tarafından tutun. Elinizi taşın altına koyun, siz de yapın. Tek yaptıkları şey eleştirmek. Nasıl bugün 3 ayda 137 bin konutun şantiyesi, inşası başlamışsa biz 1 yıl içerisinde 319 bin konutumuzu, ardından 650 bin konutumuzu, 11 ilimizin demografik yapısı, kültürel dokusu, tarihi tescilli binaları merkeze alarak, vatandaşımızla el ele vererek inşasını yapacağız."

Depremzedelere evlerin 20 yıl vadeyle verileceği açıklamasının ardından cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara geldikleri takdirde ücretsiz vereceklerini dile getirdiğinin anımsatılması üzerine Kurum, "Şimdi niye vermiyorlar? Ücretsiz konut vereceklerse, ücretsiz hizmetler vereceklerse, Ankara, İstanbul, İzmir büyükşehir belediyeleri onda. Niye vermiyorlar? Devlet yönetmedikleri için devletin nasıl yönetileceğini de bilmiyorlar. Kendileri tutamayacakları vaatler üzerinden milletimizin aklını çelmeye ve yalanlarla siyaset yapmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde, özellikle Hatay'da yıkılan binaların hafriyatlarına yönelik planlamanın nasıl olduğuna dair soru üzerine Kurum, hafriyatların döküm sahalarına taşındığını, çevreye ve doğaya da zarar vermeyecek şekilde tedbirler alınarak, içindeki dönüşebilecek tüm malzemelerin ayrıştırılma sürecinin yürütüleceğini ve oradaki demir, plastik gibi maddelerin de ham madde olarak üretime gönderileceğini anlattı. Kurum, oradan gelen bir gelir varsa, bunun da yine şehre, vatandaşlara harcanacağını aktardı.

Bakan Murat Kurum, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya da şu karşılığı verdi:

"Önümüzde bu süreçler varken, bizim, muhalefet partisi, o masa etrafında oturanlar, kendilerini şu an cumhurbaşkanı yardımcısı ilan edenler, cumhurbaşkanı ilan edenler gibi, önümüzdeki süreçle ilgili bir düşünce içerisine girersek, bu bizim için bir gelecek kaygısı olur. Bizim gündemimiz bugün 14 Mayıs, 14 Mayıs'a odaklanıyoruz, afet bölgesine odaklanıyoruz. Onun dışında bir düşünce içerisine girmeyi ben kendi adıma doğru bulmuyorum."