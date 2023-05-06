Kosova, Türkiye'nin gururu Bayraktar TB2 ile güçlenecek

Kosova Güvenlik Güçleri, anlaşmanın imzalanmasından yaklaşık yedi ay sonra Türkiye'den beş adet Bayraktar TB2 SİHA'sını teslim aldı. Anadolu Ajansı tarafından aktarılan bilgiye göre, "kara üssünden kontrol edilen akıllı insansız hava araçları, drone'ların ve tüm takip sisteminin üretildiği ülke olan Türkiye'den Kosova'ya üretici firmayla imzalanan sözleşmeden yaklaşık 7 ay sonra ulaştı." TÜM DÜNYA YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "özel askeri operasyonlarının" başlamasından bu yana Türkiye'nin Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'ya uluslararası talep Avrupa'da arttı. Arnavutluk ve Sırbistan, dünya çapında yüksek talep gören SİHA'ları satın alma niyetlerini tekrarladılar. Arnavutluk, satın almayı kabul ettiği Türk yapımı insansız hava araçlarının çok yakında hizmete gireceğini söyledi.

TB2 SAVAŞ MEYDANLARINDA KENDİSİNİ KANITLADI

Ukrayna, Katar ve Azerbaycan insansız hava araçlarını uzun süredir zaten kullanıyor ve Polonya geçen yıl Türkiye'den insansız hava aracı alan ilk Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülke oldu. Türk SİHA'ları, Karabağ'dan Ukrayna'ya kadar uzanan çatışmalarda çok önemli görevler üstleniyor.