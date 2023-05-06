Zonguldak'ta lunaparka gitmek için evden ayrılan 15 yaşındaki kız aranıyor

Kızının kaçırıldığını iddia eden Metin K, çocuğunun bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Bir süre sonra eve dönen kardeşin, ablasının lunaparkın bulunduğu mevkiye gelen bir otomobille bölgeden ayrıldığını söylemesi üzerine aile, kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla polise başvuruda bulundu.

İddiaya göre, merkeze bağlı Karaelmas Mahallesi Fındıksuyu Sokak'ta ikamet eden 15 yaşındaki Ö.K, 21 Nisan'da kardeşiyle evden çıkarak lunaparka gitti.

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