Borsa İstanbul sert düştü, AK Partili Külünk Bakan Nebati'ye çağrı yaptı

Seçim öncesi borsa yatırımcısı kötü bir sürprizle karşılaştı. Borsa İstanbul (BİST) endeksi yaklaşık 2 haftadır düşerek 4.316 seviyelerine kadar geriledi. Haliyle hisse senetleri, endeksle beraber sert düşerek büyük kayıplar verdi.

YATIRIMCILARIN TALEBİNİ İLETTİ

Seçim çalışmaları kapsamında sürekli sokakla temas halinde olan Külünk, vatandaşların tepki ve beklentilerini dile getirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Külünk, "Seçim öncesi Borsada yatırım yapan Devletine ve Ekonomisine güvenen insanların güveni sarsmak ve bu konuda satış yaparak bu güveni sarsmak isteyenlerin kimler olduğunu ve bu kurulan güven bağını sarsmak için elinden geleni yapanlar kimler ise bunların bulunmasını istiyor yatırımcı kardeşlerimiz." dedi.

"GÜVENSİZLİK MUTLAKA ORTADAN KALKMALI"

"Borsada ülkemize operasyon çekmek isteyenlere karşı ivedilikle borsadaki yatırımcımıza güven verecek mekanizmaları çok hızlı bir şekilde harekete geçirmeliyiz" diyen Külünk, "Özellikle halka arzlar üzerinden oluşan güvensizlik mutlaka ortadan kaldırılmalı." vurgusu yaptı.