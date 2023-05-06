Meral Akşener'den Menderes vaadi: Boynumun borcudur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merhum Başbakan Adnan Menderes'in memleketi Aydın'daydı. Burada düzenlenen mitingde halka seslenen Akşener, 1961 yılında idam edilen Menderes'in anıt mezarı hakkında ilginç bir çıkışa imza attı.

"ANIT MEZARI TAŞITACAĞIM"

Akşener, İstanbul'da bulunan Menderes'in anıt mezarını Aydın'ın Çakırbeyli ilçesine taşıtacağını söyledi. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre; İYİ Parti lideri "Ailesi istediği takdirde rahmetli Başbakan Adnan Menderes'in mezarını Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcudur" ifadelerini kullandı. Akşener ayrıca seçilmeleri durumunda Aydın'a yapacağı yatırımlardan söz etti. Akşener, "Çıldır Havaalanı'nı sivil uçuşa açacağız, Aydın'a tarım sektörü için büyük fuar alanı yapacağız" şeklinde konuştu.

"ALLAH ALLAH NİDALARIYLA SEÇİME GİDİYORUZ"

"Çok ilginç bir seçime gidiyoruz. Hayatımızda işitmediğimiz iftiralara maruz kalıyoruz." diyen Akşener, Allah Allah nidalarıyla seçime gidildiğini öne sürdü. Akşener, "Sanki savaşa gidiyoruz. Millet velinimettir. Siyasetçi sizi dinler, anlar. Sonra çözüm üretir, seçim zamanı gönlü kazanır birimize iktidar ol dersiniz. İktidar size hizmet etmek zorundadır. Muhalefet de sizin avukatlığınızı yapar. Şimdi ne demek Allah Allah deyip seçime gitmek. O seçimde millet bir karar verecek." dedi.

Vaatlerine devam eden Akşener şunları söyledi;

Biz mülakatı kaldıracağız. 100 bin öğretmen tayin edeceğiz. Bütün köy okullarını açacağız. 150 bin öğretmen tayin olacak. Ziraat mühendisi veteriner tekniker tayin edilecek.

TARIM VAATLERİ

Çiftçi borçları yeniden yapılandırılacak. Köyde çobanlık yapmak için yola çıkan gençlerin asgari ücretten maaşını biz ödeyeceğiz. Hem de SSK'sını biz ödeyeceğiz besicilik gelişsin diye. Havza merkezli tarımın yolunu açacağız. Mazotun, yemin, elektriğin, gübrenin fiyatlarını yüzde 20, yüzde 30 aşağıya çekeceğiz. Ektiğiniz ürünün fiyatını önceden ilan edeceğiz. Düşük de çıksa oradan alacağız. Fazla çıkarsa siz gidip istediğiniz yere satıp onu tekrar daha fazla para kazanacak hale geleceksiniz. Aydın'a tarım sektörü için büyük fuar alanı yapacağız.

"HIZLI TREN FAALİYETE GEÇECEK"

Çıldır Havaalanı'nı sivil uçuşa açacağız. Yeni bir vakıf üniversitesi istiyorsunuz, bunun takipçisi olacağım. Hızlı tren hattı faaliyete geçecek. Aydın'ın ihracatta ilk on il arasına girmesini sağlayacağız. Bunu hakça adaletçe yapacağız.