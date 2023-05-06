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Adalet Bakanlığı'ndan İmralı açıklaması

Adalet Bakanlığı, bir basın açıklaması yayımlayarak İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme yapıldığı iddialarını yalanladı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Mayıs 2023 20:06, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2023 20:11
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Adalet Bakanlığı'ndan İmralı açıklaması

Bakanlık, İmralı'ya geçtiğimiz şubat ayında fırtınanın yol açtığı hasarın tespiti ve ihtiyaç listesi için bir teknik ekip gönderildiğini, bu incelemelerin sadece hizmet binaları ve kolaylık tesislerini kapsadığını, hükümlülerin olduğu bölümle ilgili hiçbir inceleme ve denetleme yapılmadığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı'ndan İmralı açıklaması - 1Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yer alan belgeler

Basın açıklamasında; medya kuruluşlarında yer alan haber ve açıklamaların gerçeği çarpıttığı dile getirilirken Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tam metninde şu ifadeler yer aldı:

İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinin çatılarında 5-7 Şubat tarihlerinde meydana gelen fırtına nedeniyle hasar oluştuğu ve bina içlerine su aktığı Bursa İl Jandarma Komutanlığının 22.02.2023 tarihli yazılı talebine ( Ek1) istinaden Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının 01.03.2023 tarihli üst yazısı ile (Ek2) İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığınca kullanılan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinde meydana gelen hasarların ve tespit edilecek ihtiyaçların bakım ve onarımlarının yaptırılması için teknik ekip görevlendirilmesi talep edilmiştir.

Adalet Bakanlığı'ndan İmralı açıklaması - 2Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yer alan belgeler

Bu doğrultuda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli 1 Makine Mühendisi, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli İnşaat ve Elektrik Mühendislerinden oluşan toplam 4 kişilik teknik ekip ile ekibin başkanlığını ve koordinesini yapmak üzere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İnşaat Emlak Büro Sorumlusu Tetkik Hakimi 21 Mart 2023 tarihinde adı geçen kurumda inceleme yapmak üzere görev olurları alınmak suretiyle (Ek3) görevlendirilmişlerdir. Söz konusu olurlara istinaden adada teknik incelemeler yapılarak ihtiyaç duyulan tadilat ve güçlendirmelere ilişkin hazırlanan rapor Genel Müdürlük Makamı'na sunulmuştur.

Sadece İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinde inceleme yapılmış olup, hükümlülerin barındırıldığı cezaevi bölümünde hiçbir inceleme ve denetim yapılmamıştır.

Belgeler ve gerçekler ortada iken buna rağmen yapılan haber ve açıklamalar bu gerçeği çarpıtmaktan ibarettir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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