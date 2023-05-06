İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'da Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Akşener, 14 Mayıs akşamında tarih yazacaklarını belirterek, partisi ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için destek istedi.

Göreve geldiklerinde 100 bin öğretmenin atamasını yapacaklarını, 11 bin köy okulunu açacaklarını belirten Akşener, çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılacağını, köylerde yaşamayı isteyen gençlerin sosyal güvenlik primlerini 5 yıl boyunca devletin ödeyeceğini söyledi.

Havza merkezli tarımın yolunu açacaklarını belirten Akşener, ürün desteklerini girdilerde vereceklerini, ekilen ürünün fiyatını önceden ilan edeceklerini anlattı.

Akşener: 11 bin köy okulunu açacağız - 1

Aydın'da tarım sektörü için büyük bir fuar alanı yapacaklarını vurgulayan Akşener, kentteki Çıldır Havaalanı'nı sivil yolcu taşımacılığına açacaklarını, küçük ölçekli ihtisas butik organize sanayi bölgeleri kuracaklarını, hızlı tren hattını faaliyete geçireceklerini, kentin ihracat rakamını 1 milyar dolar seviyesine çıkaracaklarını kaydetti.

Kendisine iktidar tarafından "terör örgütü destekçisi" yakıştırmaları yapıldığını dile getiren Akşener, şöyle devam etti:

"Ben PKK'lıymışım. Aydın'da, İstanbul'da, Kocaeli'de, Bursa'da PKK'lıyım. Van'da, Diyarbakır'da, Hakkari'de faili meçhulcüyüm. Yani bu ikisini de söyleyen aynı adamlar biliyor musunuz? Yahu arkadaş ben PKK'lıysam, hainim demektir. Vatan hainiyim demektir. Teröristim demektir. Yahu tutuklasana beni. Tutuklayın kardeşim. Dokunulmazlığım yok, bir şeyim yok. Bu ülkenin ciddiyetini, devletin ciddiyetini ayaklar altına almaya ne hakkınız var sizin?"

Dün akşam Hıdırellez'in kutlandığını anımsatan Akşener, "Ne yaptık biliyor musunuz? Hepimiz, gül ağacına astık. İnşallah 14 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu 13. cumhurbaşkanımız, karşınızda duran bu kişi de başbakanınız olacak. 1 oy Kemal'e, 1 oy Meral'e." diye konuştu.