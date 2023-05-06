Bir haftada 1390 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Bakan Koca'dan 'saç ekimi' açıklaması
Bakan Koca'dan 'saç ekimi' açıklaması
Kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı: 12 ölü 31 yaralı
Kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı: 12 ölü 31 yaralı
Erdoğan: Kumpası biliyordun da neden ortak oldun?
Erdoğan: Kumpası biliyordun da neden ortak oldun?
Seçmenler 10 ülkede daha sandık başına gitti
Seçmenler 10 ülkede daha sandık başına gitti
Adalet Bakanlığı'ndan İmralı açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan İmralı açıklaması
Bakan Soylu'dan yeşil pasaport açıklaması
Bakan Soylu'dan yeşil pasaport açıklaması
Borsa İstanbul sert düştü, AK Partili Külünk Bakan Nebati'ye çağrı yaptı
Borsa İstanbul sert düştü, AK Partili Külünk Bakan Nebati'ye çağrı yaptı
Erdoğan müjdeyi verdi: Esnafın prim ödeme gün sayısı SGK'lılarla eşitlenecek
Erdoğan müjdeyi verdi: Esnafın prim ödeme gün sayısı SGK'lılarla eşitlenecek
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı
Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi
Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi
Bozdağ 'İmralı' iddialarını cevapladı: 'Hasarı incelemek' için gönderildi
Bozdağ 'İmralı' iddialarını cevapladı: 'Hasarı incelemek' için gönderildi
Bu seçimlerde kimler kazanacak?... Erdoğan tek tek saydı
Bu seçimlerde kimler kazanacak?... Erdoğan tek tek saydı
Trabzon'da Dışişleri Bakanlığı temsilciliği açılıyor
Trabzon'da Dışişleri Bakanlığı temsilciliği açılıyor
Adalet Bakanı duyurdu...Şanlıurfa'ya hızlı tren geliyor
Adalet Bakanı duyurdu...Şanlıurfa'ya hızlı tren geliyor
Nöbet tutarken vefat eden asker 31 yıl sonra şehit sayıldı
Nöbet tutarken vefat eden asker 31 yıl sonra şehit sayıldı
Araç satışını zorlaştıran bayilerin yetki belgesi iptal edilecek
Araç satışını zorlaştıran bayilerin yetki belgesi iptal edilecek
Bu yıl kurbanlıklar deprem bölgesine
Bu yıl kurbanlıklar deprem bölgesine
Yüzde 25 sınırına takılmak istemeyen ev sahipleri günlük kiralığa döndü
Yüzde 25 sınırına takılmak istemeyen ev sahipleri günlük kiralığa döndü
'Cumhurbaşkanımızın cesaretle attığı her adımda sonuna kadar yanında durduk'
'Cumhurbaşkanımızın cesaretle attığı her adımda sonuna kadar yanında durduk'
Büyükelçi ataması Resmi Gazete'de
Büyükelçi ataması Resmi Gazete'de
'Gabar'daki petrolü de en uygun şartlarda vereceğiz'
'Gabar'daki petrolü de en uygun şartlarda vereceğiz'
'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı'nda pilot uygulama başladı
'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı'nda pilot uygulama başladı
Erdoğan: Meydanlar, Cumhur ittifakı ve AK Parti'nin üstünlüğünü haykırıyor
Erdoğan: Meydanlar, Cumhur ittifakı ve AK Parti'nin üstünlüğünü haykırıyor
Ali Yalçın: Seyyanen zam ile açılan makasın onarılmasına ihtiyacımız var
Ali Yalçın: Seyyanen zam ile açılan makasın onarılmasına ihtiyacımız var
Okul basıp müdür yardımcısını yaralayan veli tutuklandı
Okul basıp müdür yardımcısını yaralayan veli tutuklandı
İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Avustralya'da oy pusulasının 'mühürlü' çıkması hakkında suç duyurusu
Avustralya'da oy pusulasının 'mühürlü' çıkması hakkında suç duyurusu
TPAO'ya 450 yeni personel alımı yapılacak
TPAO'ya 450 yeni personel alımı yapılacak
Kamu işçilerinin zam pazarlığında uzlaşma çıkmadı
Kamu işçilerinin zam pazarlığında uzlaşma çıkmadı
Borsada yatırımcı sayısında tarihi rekor
Borsada yatırımcı sayısında tarihi rekor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bir haftada 1390 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı, son bir haftada 1534 düzensiz göçmenin yakalandığını, 1390'ının sınır dışı edildiğini ve yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 35 bin 131'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2023 22:23, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2023 22:25
Yazdır
Bir haftada 1390 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında, 28 Nisan-4 Mayıs arasında ülkeye girişi engellenen, yakalanan ve sınır dışı edilen düzensiz göçmen verilerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Buna göre, söz konusu tarihler arasında 2 bin 280 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Yılbaşından bu yana ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 77 bin 261 oldu.

Yurt genelinde 455'i Afgan, 28'i Pakistanlı, 1051'i ise diğer uyruklardan 1534 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 340'ı Afgan, 7'si Pakistanlı ve 1043'ü diğer uyruklardan 1390 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Yılbaşından buyana 11 bin 326'sı Afgan, 1726'sı Pakistanlı ve 22 bin 79'u diğer uyruklardan 35 bin 131 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 259'u Afgan, 1812'si Pakistanlı ve 10 bin 223'ü diğer uyruklardan olmak üzere 16 bin 294 düzensiz göçmen kalıyor.

Ayrıca, terke davet kapsamında 1593 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber