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Hatay'da çekiciyle çarpışan kamyon 11 araca çarparak durabildi

Hatay'da çekiciyle çarpışan kamyon karşı şeride geçip 11 araca çarparak durabildi. Kamyondaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2023 22:27, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2023 22:28
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Hatay'da çekiciyle çarpışan kamyon 11 araca çarparak durabildi

İskenderun-Antakya kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyon, Topboğazı mevkiinde bir çekici ile çarpıştı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı.

5 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralananları hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından alev alan kamyon ve bir minibüsteki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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