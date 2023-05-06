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Mustafa Sandal, CHP mitingi sanıp Erdoğan'ın mitingini paylaştı

Sanatçı Mustafa Sandal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014 yılında Maltepe'de düzenlediği mitingi CHP'nin bugün düzenlediği miting zannederek paylaştı. Sandal gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mayıs 2023 22:44, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2023 22:48
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Mustafa Sandal, CHP mitingi sanıp Erdoğan'ın mitingini paylaştı

Tüm ülkenin beklediği seçimlere 8 gün gibi az bir süre kaldı. Sürecin son düzlüğüne girilirken, partiler seçim kampanyalarını hızlandırdı.

Cumhurbaşkanları adayları ve siyasi partiler il il gezerek vatandaşın desteğini alma gayretindeler.

6'lı masa Maltepe'de vatandaşla buluştu

Millet İttifakı'da bugün Maltepe'de düzenlenen mitingde vatandaşla bir araya geldi. Mitinge Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra ittifak ortağı diğer parti liderleri Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş da katıldı.

Ünlü isimler siyasi tercihlerini açıklıyor

Seçimlere az bir süre kalmışken tanınmış simalarda sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hangi tarafı destekleyeceklerini belirtiyor. Bu isimlerden birisi de ünlü müzisyen Mustafa Sandal.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingini CHP mitingi zannetti

Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan Sandal paylaşımında yanlış fotoğraf kullandı.

Mustafa Sandal, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlediği mitingi CHP'nin bugün düzenlediği miting zannederek paylaştı.

Sandal paylaşımına "İstanbul'umuz da kırmızı beyaz" notunu düştü.

Paylaşımın ardından birçok kullanıcı fotoğrafa yanlış miting diyerek yorumda bulundu.

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