Erdoğan: Kumpası biliyordun da neden ortak oldun?

Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu KRT'de 17-25 Aralık FETÖ operasyonlarına ilişkin açıklaması gündem oldu.

Sunucunu "Sizin görüntünüz yayınlandı. Erdoğan'ı da yapmışlar. 'Deep fake' dediğimiz büyük sahtekarlık dediğimiz yapay zeka ile sizi konuşturmuşlar. Şaka amaçlı yayınladık da hatta" sözlerine karşılık Kılıçdaroğlu, "17-25 sürecinde de yapmışlardı" diye yanıt verdi.

"Bu darbe girişimine neden ortak oldun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuştu, gündeminde Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri vardı. İşte Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözleri:

"Bay Bay Kemal önceki gün çıkmış 10 yıl sonra 17-25 Aralık girişimindeki her şey montajdı diyor.

Şimdi ben bu iftiracıya Kayseri'den soruyorum.

Madem montaj olduğunu bal gibi biliyordun niçin bunları meydan meydan millete dinletti.

Madem yalan olduğunu biliyordun niçin aylarca meclis kürsüsünde oy alanlar üzerinde tepindin.

17-25 Aralık'ın FETÖ'nün bir kumpası olduğunu biliyordun bu darbe girişimine neden ortak oldun.

Seni bu yalan ve iftira furyasına öncülük etmeye kim zorladı? Seni bu çamur siyasetine hangi örgüt bulaştırdı? 17-25 Aralık FETÖ kumpasına neden ortak oldun?

15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' demeni kimler istedi? Bay bay Kemal'in bu sorulara cevap verme vakti gelmiştir. Gerçekten helalleşmek istiyorsa önce buradan başlamalıdır."