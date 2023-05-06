Fatih gemisi Amasra-3 kuyusunda sondaja başladı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih Sondaj Gemisi'nin Amasra-3'te sondaja başladığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mayıs 2023 23:00, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2023 23:02
TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin gururu Fatih, Amasra-3'te! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3'te sondaja başladı. Enerjide Bağımsız Türkiye hedefiyle karada ve denizde arama çalışmalarımız devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, 2017'de TPAO envanterine katılmıştı.