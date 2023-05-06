Bakan Koca'dan 'saç ekimi' açıklaması

Türkiye, saç ekiminde dünya markası haline geldi. Son yıllarda milyonlarca kişi Türkiye'nin yolunu tuttu. Bu durum hem ekonomiye hem de sağlık turizmine katkı sağladı.

Saç ekimine yönelik kapsamlı standartlar getiren yönetmelik de yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; hijyen, sertifikalı sağlık personeli ve kişinin aydınlatılması birinci öncelik.

Saç ekimi yapan sağlık kuruluşları, bir yıl içinde yönetmelikteki tüm şartları yerine getirecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yönetmeliğe ilişkin paylaşımda bulundu. Yönetmelikle, saç ekiminin tıbbi ilkelere uyularak uzmanlarca yapılmasının ve kayıt dışılığın önlenmesinin amaçlandığını kaydetti.

Bakan Koca, "Sağlıkta ve sağlık turizmindeki bu yeni gelişme hayırlı olsun" mesajnı da paylaştı.