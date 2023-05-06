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Kılıçdaroğlu: KHK ile ihraç edilenlere de bahar gelecek

İstanbul Maltepe'de seçim mitingi düzenleyen Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kamudan ihraç edilen FETÖ iltisaklıları göreve iade edeceğinin sözünü verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mayıs 2023 23:31, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2023 23:35
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Kılıçdaroğlu: KHK ile ihraç edilenlere de bahar gelecek

15 Temmuz sonrasında 100 bini aşkın kamu görevlisi, FETÖ'yle irtibatlı veya ilişkisi olduğu gerekçesiyle kamudan ihraç edildi.

Altılı Masa cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul Maltepe'de düzenlenen mitingde net bir mesaj verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan kamudan ihraç edilen FETÖ'cülere söz: KHK'lılara bahar gelecek

Kılıçdaroğlu, KHK ile kamudan temizlenen FETÖ iltisaklıları göreve iade edeceğinin sözünü verdi.

Kılıçdaroğlu, "KHK'lılara bahar gelecek mi, evet haydi bahar gelecek hiç endişe etmeyin. Sözüm söz baharı getireceğim, bu ülkeye huzuru getireceğim." dedi.

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