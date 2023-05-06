Kılıçdaroğlu: KHK ile ihraç edilenlere de bahar gelecek

Kılıçdaroğlu, " KHK'lılara bahar gelecek mi, evet haydi bahar gelecek hiç endişe etmeyin. Sözüm söz baharı getireceğim, bu ülkeye huzuru getireceğim. " dedi.

Altılı Masa cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul Maltepe'de düzenlenen mitingde net bir mesaj verdi.

15 Temmuz sonrasında 100 bini aşkın kamu görevlisi, FETÖ'yle irtibatlı veya ilişkisi olduğu gerekçesiyle kamudan ihraç edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net