Gabar'a rafineri: Türkiye'nin en büyük petrol keşfi

Türkiye tarihinde gerçekleşen en büyük petrol keşfinin bulunduğu Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Sondaj Kuyusu'na giderek çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Rakımı 1736 metre olan Gabar'a çıkışta helikopter kullanırken, ilk durak olarak en yakın karakola iniş yaptık. Bölge ise İHA'larla anlık takip ediliyor.

Bir gün kaldığımız sahada çalışmalar 24 saat esasına göre yürütülüyor. 'Büyük keşfi yok' diye gölgeleme çabalarına girişenlere karşı 24 saat ter döken mühendis ve personel, tepkisini 'Yemin ettik' ifadesi ile gösteriyor.

Petrol sahasında yer alan iki deponun üzerine de bu ifadeler kaydedilmiş durumda. 'Yemin ettik' ifadesi TPAO'nun Türkiye'ye verdiği sözü ve bu yolda sadece başarı odaklı çalışmayı ifade ediyor. Petrolün çıkarıldığı yerde işlenebilmesi için Şırnak'a bir rafineri kurulması planlanıyor. Tarih konusunda bilgi vermeyen yetkililer, hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edileceğini söylüyor.

Sondaj 24 saat devam ediyor

Gabar'ı terörden arındırmak için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede verdiği mücadelenin benzerini TPAO ekipleri de petrol için veriyor. 36 km'lik alanda çalışmalar yürütülürken, 80 kişilik ekip 12 saatlik vardiyalar ile çalışıp 24 saat sondaj işlemi gerçekleştiriyor. Kurulan konteynerlerde kalan 80 kişilik ekip dışında günlük merkeze inip, tekrar sahaya çıkan ekipler de yer alıyor. Ayrıca sahada profesyonel ekiplerin yanı sıra hafif işlerde de yerel halk çalışıyor.

Önce 'yemin ettik' yazılı depolara geliyor

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın 1 Kuyusu'ndan gelen petrol, önce üzerinde 'Yemin Ettik' yazan depolara aktarılıyor ardından, bu depolardan tankerlere yüklenerek işlenmek üzere rafinerilere taşınıyor. Ayrıca boru hatları ile Batman ve Hatay Dörtyol'a da petrol aktarımı yapılıyor. Bu çalışmaların yanı sıra petrolün çıkarıldığı yerde işlenebilmesi için Şırnak'ta ilerleyen süreçte bir petrol rafinerisi kurulması da planlanıyor.

Neden bir yalanın peşinden gidelim

Sosyal medyadaki dezenformasyonlar sahadaki mühendisleri de etkilemiş durumda. Petrol sahasında çalışan mühendisler medyada yer alan 'Petrol yok' şeklindeki yalan haberlerden dolayı üzüntülerini dile getirerek bizi petrolün olduğuna ikna etmeye çalıştılar.

Yurt dışında master yapmış, uzun yıllar yurt dışında sondaj alanında çalışmış kişiler, 'Uydurma bir petrol hikayesi' ile hayatlarını değiştirip buraya gelmeyeceklerini, bir yalanın peşinden ilerlemediklerini' ifade ettiler.

Hedeflenen iki bin 600 metreye ulaştık

Şehit Aybüke Yalçın 1 Kuyusu'ndaki ilk keşfi gerçekleştiren ekipten, TPAO Arama Bölge Sorumlusu Tuğba Özdoğan, "Buradaki çalışmalarımıza aslında iki üç senedir yoğunlaşmıştık. Çünkü Kuzey Irak'ta, şu an bulunduğumuz noktadan 60-70 kilometre uzaklıkta bir mesafede, üretim sahalarında çok yüksek debilerde üretim yapılıyor, günlük 50 bin varil. Biz buranın potansiyeline tüm ekip olarak inandık. Mart ayı içerisinde sondaja başladık. Hedeflediğimiz seviyeye 2 bin 600 metrede ulaştık. Üretim testlerine bir haftadır devam ediyoruz. Hepimiz gururluyuz. Kan ve gözyaşıyla, şehit haberleriyle anılan topraklar. Şimdi bu topraklardan petrol keşif haberleri geliyor. Çalışma süreci içerisinde feragat ettiğimiz birçok şey var ancak aldığımız sonuçlar buna değiyor" dedi.

Farkında değiliz ama büyük keşif

Amerika'da master programını tamamladıktan sonra TPAO'ya katılan Süleyman Coşkun ise şunları söyledi: "Hala farkında değiliz ama Türkiye'nin en büyük keşfini yapan ekip içindeyiz. Bu gerçekten onur verici."

Öte yandan bu tarihi keşfin yanı sıra dünyanın en gelişmiş doğal gaz ve petrol arama platformlarından olan Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de yeni sondaj çalışmalarına başladı.

Güneyden kuzeye doğru ilerleyeceğiz

TPAO Batman Hakkari Bölge Sorumlusu Tuğrul Uludağ, "Enerjide tam bağımsızlık hedefi ile yola çıktık. Şehit Esma Çevik keşfi ve Şehit Aybüke Yalçın sahasının keşfi çok büyük önem arz ediyor. Sınırımızın güneyinde Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'de bulunan alanlarda büyük petrol üretim sahalarının varlığını biliyoruz. Bu potansiyeli ortaya çıkarma görevi bize düştü. Planlarımız güneyden kuzeye doğru bu çalışmaları ilerletmek" diye konuştu.

Merve Safa Akıntürk