3 milyon doları elden teslim etmiş

İş ve futbol dünyasında büyük yankı uyandıran banka yöneticilerinin katıldığı dolandırıcılık olayıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı. İddiaya göre Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan, banka bünyesinde bir fon oluşturulduğunu söyleyerek ünlü isimlerden para topladı. Toplanan paraların geri ödemesi yapılmadığı ortaya çıkınca, skandal patlak verdi. Uzun süre milli takım ve Galatasaray Kulübü'nün antrenörlüğünü yapan Fatih Terim, futbolcular Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Çolak, Muslera ile birlikte yaklaşık 20 kişinin 500 milyon lira dolandırıldığı iddia ediliyor.

Üç milyon doları elden verdim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Milli Futbolcu Arda Turan, güvenini kazanmış banka yetkilileri tarafından dolandırıldığını ifade etti. Uzun süre futbol oynadığını söyleyen Turan, "Seçil Erzan, Denizbank Florya Şube Müdürü olarak tanıdığım bir kişidir. Beni yaklaşık 10 ay önce aradı. Karlı bir fon olduğunu söyleyerek yatırım teklifinde bulundu. Galatasaray Kulübü'ndeki futbolcular ile bankacılık işlemleri ile yakın temasları bulunan bir kişidir. Bu sebeple yaklaşık 7 ay kadar önce kendisine 3 milyon dolar (60 milyon TL) elden verdim" dedi. Seçil Erzan'ın, sözkonusu fonun banka bünyesinde kurulduğunu söyleyerek güven kazandığını anlatan Turan, "Seçil Erzan '500 milyon dolarlık bir fon var banka bu parayı aylık çalıştırıyor ve bunun sonucunda bir kazanç elde ediyor ve bu fona kim ne kadar yatırdıysa ona göre kazanç sağlayacak, bu bir faiz değil' diyerek beni tam olarak inandırdı. Verdiğim paradan bir ay sonra bana 1 milyon dolar geri vererek, güvenin devamını sağladı" diye anlattı.

Arazimi sattım

Eyüp'te bulunan arazisini bu fona yatırmak için sattığını dile getiren Turan, ifadesinde yine aynı bankadan 33 milyon TL kredi çekerek, fona yatırması için Seçil Erzan'e elden verdiğini söyledi. Turan,"Erzan, bana paramın bir kısmını ödedi ancak geri kalanı ödemedi. Erzan, verdiğim paraya ilişkin yazılı bir belge sundu hatta bu belgede Denizbank kaşesi ve kendisine ait ıslak imzası bulunmaktadır" dedi. Turan, bu işte sorumluluğu bulunan tüm Denizbank yöneticileri ve Seçil Erzan'dan şikayetçi oldu.

Gizli fon dolandırıcılığı

Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan, Fatih Terim, kızı Buse Bahçekapılı, damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi birçok müşterisini arayarak, bankanın gizli fon üzerinden yüksek kar elde edebileceklerini söylediği belirtilen Erzan'ın bu sayede, yüksek miktarda elden para aldığı ifade ediliyor. Piyasadan yaklaşık 55 milyon dolar topladığı iddia edilen Erzan, önceki gün tutuklandı.

Erdal Kılınç