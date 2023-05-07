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Çok parçalı Meclis: TBMM'de en az 17 parti olacak

Tek başlarına yüzde 7'lik ülke barajını aşmayacak küçük partiler, oy oranı yüksek partilerle girdiği ittifaklarla Meclis'te temsil edilme imkanına sahip olacak. TBMM'de 17 ya da 19 parti temsil edilebilir.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 08:15, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 08:35
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Çok parçalı Meclis: TBMM'de en az 17 parti olacak

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki 50+1 ilkesi ve seçim ittifakı sistemi beraberinde Meclis'in çok parçalı bir yapıya dönüşmesini de getirdi.

50+1 ilkesi ve ittifak sistemi sebebiyle TBMM'de 17 ya da 19 parti temsil edilebilir.

ÇALIŞMALAR OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR

Tek başlarına yüzde 7'lik barajı aşamayacak küçük partiler, ittifaklarla Meclis'te temsil imkanına sahip olacak.

Pusulada 24 parti görünse de aslında 36 parti yarışıyor.

En az 17 en fazla 19 parti TBMM'de yer alacak. Bu da Meclis işleyişinde sıkıntılara yol açabilir.


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