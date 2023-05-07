Muğla'da tırla çarpışan otomobil paramparça oldu: 1 ölü, 2 yaralı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 09:10, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 09:11
Mevlüt Taşezer yönetimindeki otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Sarıyer mevkisinde, Ukrayna uyruklu Yaroslav Mekhanchuk yönetimindeki tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobildeki Keziban Taşezer'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücüler ise sağlık ekiplerince Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.