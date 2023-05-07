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Deprem tarımı da vurdu, mevsimlik işçi bulunamıyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Elazığ'da çiftçiler mevsimlik işçi bulmakta zorlanıyor. Depremden dolayı işçilerin dağıldığını aktaran çiftçiler, zorluk çektiklerini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 09:24, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 09:25
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Deprem tarımı da vurdu, mevsimlik işçi bulunamıyor

Depremin ardından Elazığ ve Malatya'da başta olmak üzere Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da mevsimlik işçilere ulaşım zorlaştı. Daha önce mevsimlik işçi bulmakta zorluk çekmeyen çiftçiler bu sene kimseye ulaşamaz hale geldi. Baskil ilçesine bağlı Bilaluşağı köyünde tarım yapan çiftçiler de her sene olduğu gibi bu sene de mevsimlik işçi arayışına girdiklerini ancak yeterli sayıda işçi bulamadıklarını ifade etti. Hasat zamanında ürünlerinin zarar görmemesi için mevsimlik işçilere ihtiyaç duyduklarını belirten çiftçiler, depremin etkileri nedeniyle Elazığ ve Malatya'daki mevsimlik işçilere ulaşmadıklarını dile getirdi. Çiftçiler, mevsimlik işçi eksikliği sonucunda hasat zamanında ürünlerin toplanamamasına neden olacağını kaydetti.

"İşçi yok ama idare etmemiz de lazım"

Köyde 30 dönüm üzerinde biber ektiklerini aktaran çiftçilerden Muhlis Aydoğdu, "Şuanda 6-7 kişi günlük geliyor. Depremden ötürü işçi sıkıntısı yaşıyoruz. Gruplar ortalama 30 kişi oluyordu ama bu sene dağıldılar ve toplayamıyoruz. Yani eşim gidip çadırları tek tek geziyor ama işçi bulamıyor. 4-5 kişi geliyor, biz de onlara yardım ediyoruz. İşçi yok ama idare etmemiz de lazım. Çözümü yok, biz bunu bir şekilde idare edeceğiz. Doğu illerinden yatılı işçi getirmemiz gerekecek" dedi.

"15 kişi çalışması gereken tarlada şu anda sadece 5-6 kişi var"

Tarlada çalışan işçi kadınlardan Remziye Değer ise yaklaşık 15 kişi çalışması gereken tarlada şu anda sadece 5-6 kişinin çalışabildiğini belirterek, işçi yokluğundan dolayı zorluk çektiklerini ifade etti.

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