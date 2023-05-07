MİT'ten terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusuna nokta operasyon

Zerdeşt Karadeniz kod adlı Eyvaz Beyaz, uzun yıllar Türkiye içerisinde faaliyet gösterip, geçmişte Sinop/Gerze-Yenikent'te jandarma aracına, Sinop/Boyabat'ta polis aracına ait saldırı, Trabzon/Düzköy'de Jandarma Komutanlığı'na yönelik bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Beyaz, İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranmasının yanı sıra Terörden Arananlar Listesinde gri kategoride yer alıyordu. Irak/Zap alanında güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlara karşı düzenlenen eylemler içerisinde sorumlu olarak yer aldı. Gerçekleştirdiği eylemler ve Irak alanında yürüttüğü faaliyetler nedeniyle MİT'in hedef listesine dahil edildi.

MİT'in saha ajanları tespit etti

Terörist Beyaz'ın Irak/Gare alanına geçtiği tespit edildi. Terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan'dan aldığı talimatla, uzun yıllar faaliyet gösterdiği Türkiye'ye geçerek metropollerde eylem yapmayı planladığı istihbaratı MİT'in saha ajanları tarafından elde edildi.

Saha ajanları yönlendirilerek Beyaz'ın günlük rutinine dahil olundu. Saha ajanlarının anlık verdiği bilgilerle terörist Beyaz, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.