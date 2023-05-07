Adana merkezli suç örgütü soruşturmasında 12 tutuklama

45 bin öğretmen ataması yarın yapılacak
45 bin öğretmen ataması yarın yapılacak
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesi açıldı
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesi açıldı
Amerikan üniversitesine Türk rektör
Amerikan üniversitesine Türk rektör
Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Seçimlere bir hafta kaldı: İşte seçimle ilgili bilinmesi gerekenler
Seçimlere bir hafta kaldı: İşte seçimle ilgili bilinmesi gerekenler
Deprem bölgesinde yeni tehdit: Acillere başvurular arttı
Deprem bölgesinde yeni tehdit: Acillere başvurular arttı
'Kılıçdaroğlu'nun büyük projesi 2 yıl önce hayata geçirildi'
'Kılıçdaroğlu'nun büyük projesi 2 yıl önce hayata geçirildi'
Yurt dışında rekor katılım: 1 milyon 488 bin oy kullanıldı
Yurt dışında rekor katılım: 1 milyon 488 bin oy kullanıldı
Çok parçalı Meclis: TBMM'de en az 17 parti olacak
Çok parçalı Meclis: TBMM'de en az 17 parti olacak
3 milyon doları elden teslim etmiş
3 milyon doları elden teslim etmiş
Gabar'a rafineri: Türkiye'nin en büyük petrol keşfi
Gabar'a rafineri: Türkiye'nin en büyük petrol keşfi
Seçim takvimi işliyor: Propaganda konuşmaları başlayacak
Seçim takvimi işliyor: Propaganda konuşmaları başlayacak
Bakan Koca'dan 'saç ekimi' açıklaması
Bakan Koca'dan 'saç ekimi' açıklaması
Kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı: 12 ölü 31 yaralı
Kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı: 12 ölü 31 yaralı
Erdoğan: Kumpası biliyordun da neden ortak oldun?
Erdoğan: Kumpası biliyordun da neden ortak oldun?
Seçmenler 10 ülkede daha sandık başına gitti
Seçmenler 10 ülkede daha sandık başına gitti
Adalet Bakanlığı'ndan İmralı açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan İmralı açıklaması
Bakan Soylu'dan yeşil pasaport açıklaması
Bakan Soylu'dan yeşil pasaport açıklaması
Borsa İstanbul sert düştü, AK Partili Külünk Bakan Nebati'ye çağrı yaptı
Borsa İstanbul sert düştü, AK Partili Külünk Bakan Nebati'ye çağrı yaptı
Erdoğan müjdeyi verdi: Esnafın prim ödeme gün sayısı SGK'lılarla eşitlenecek
Erdoğan müjdeyi verdi: Esnafın prim ödeme gün sayısı SGK'lılarla eşitlenecek
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı
Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi
Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi
Bozdağ 'İmralı' iddialarını cevapladı: 'Hasarı incelemek' için gönderildi
Bozdağ 'İmralı' iddialarını cevapladı: 'Hasarı incelemek' için gönderildi
Bu seçimlerde kimler kazanacak?... Erdoğan tek tek saydı
Bu seçimlerde kimler kazanacak?... Erdoğan tek tek saydı
Trabzon'da Dışişleri Bakanlığı temsilciliği açılıyor
Trabzon'da Dışişleri Bakanlığı temsilciliği açılıyor
Adalet Bakanı duyurdu...Şanlıurfa'ya hızlı tren geliyor
Adalet Bakanı duyurdu...Şanlıurfa'ya hızlı tren geliyor
Nöbet tutarken vefat eden asker 31 yıl sonra şehit sayıldı
Nöbet tutarken vefat eden asker 31 yıl sonra şehit sayıldı
Araç satışını zorlaştıran bayilerin yetki belgesi iptal edilecek
Araç satışını zorlaştıran bayilerin yetki belgesi iptal edilecek
Bu yıl kurbanlıklar deprem bölgesine
Bu yıl kurbanlıklar deprem bölgesine
Yüzde 25 sınırına takılmak istemeyen ev sahipleri günlük kiralığa döndü
Yüzde 25 sınırına takılmak istemeyen ev sahipleri günlük kiralığa döndü
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Adana merkezli suç örgütü soruşturmasında 12 tutuklama

Adana merkezli 9 ilde çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 10:42, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 10:47
Yazdır
Adana merkezli suç örgütü soruşturmasında 12 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, yurt dışındaki bazı firmaları ayçiçeği yağı satma vaadiyle 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 zanlının işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 6'sı savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Sait Y. ile oğlu Mehmet Turbe Y'nin de arasında bulunduğu 12'si tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, adreslerinde bulunamayan 12 şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir Fransız firmasının yaklaşık 8 ay önce 2,5 milyon dolar ve 3,5 milyon avro dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

KOM Şubesi ekipleri, Adana merkezli 9 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Sait Y. ile oğlu Mehmet Turbe Y'nin de arasında olduğu 37 şüpheliyi, "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddiasıyla gözaltına almıştı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 5 altın yüzük, 13 kol saati, 19 bin avro, 15 bin dolar, 16 çeyrek altın ve tamamı altın 23 bilezik, 2 tespih, küpe, kolye ucu ile çok sayıda senet ve ödeme makbuzu ele geçirilmişti.

Öte yandan, suçtan elde edildiği değerlendirilen, şüphelilerin hesaplarındaki 50 milyon lira ile İstanbul, Mersin ve Şırnak'ta 7 daire, 5 araç ve 763 metrekare arsaya tedbir kararı koydurulduğu bildirilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber