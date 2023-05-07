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3 metrekarelik dükkanda ürettiği kilimleri dünyaya ihraç ediyor

Gaziantep'te yaşayan 81 yaşındaki Yaşar Elbir, ilerlemiş yaşına rağmen 3 metrekarelik dükkanındaki tezgahında dokuduğu kilimleri dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 12:15, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 12:16
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3 metrekarelik dükkanda ürettiği kilimleri dünyaya ihraç ediyor

Gaziantepli kilim ustası 81 yaşındaki Yaşar Elbir, kilim dokumayı eski el tezgahıyla 1995 yılından beri yaparak tek başına mesleği ayakta tutuyor. Adına türküler yazılan, Eski Osmanlı evlerinde ve yörük çadırlarında çok kullanılan sedir, divan veya yerlere serilip, duvarlara asılan kültürümüzde önemli bir yeri olan kilimi, 3 metrekarelik dükkanında üreten Elbir Avrupa ülkelerine kadar ihraç ediyor. Kilim dokuma sanatının yerini makineleşmenin aldığı günümüzde farklı desenlerde kilimler dokuyarak mesleğini yaşatmaya devam ediyor.

"öğrenmek isteyen çok ama gelen yok"

Makinelere rağmen kilimlerini üretmeyi bırakmadığından ve sanatını devam ettirdiğinden bahseden Elbir, "Kilimler genellikle el dokuması olduğu için güzel halıların üzerine, sehpalara, masalara ve duvarlara dekor olsun diye asılır. Eskiden bu sanatı devam ettiren kilim ustası çok vardı şimdi ben tek kaldım. Kilim üretimi makineleşince kilimcilik sektörü yok oluyordu, şimdi makinelerde öldü ama ben mesleğimi el dokuması olarak devam ettirmekteyim. Mesleği öğrenmek isteyen çok ama gelen yok" dedi.

"Avrupa'nın her ülkesine gönderiyorum"

Dokuduğu kilimleri dünyanın farklı ülkelerine gönderdiğini ve belirten Elbir, "Avrupa'nın her ülkesine gönderiyorum. Fransa, Almanya, Japonya ve Çin'e de çok gönderiyorum ama el dokuması zor olduğu için ben bir tane çıkarana kadar makineler günde yüzlerce çıkarıyor. El dokumasını makinelere karşı yaşatmaya çalışıyorum. Tek olduğum için benden sonra yapacak kimse de yok. Devamlı gelenler oluyor ve genellikle gelenlerin yüzde 90'ı kadınlar oluyor. Öğrenmek istediklerini söylüyorlar ama sonra gelmiyorlar. Bu mesleğin yaşaması için gelsinler. Makine işi değil el işidir ve ölmemesi için vatandaşlara öğretmek istiyoruz. Bu bir sanayidir. Hem kendiler kazanır hem meslek ölmez" diye konuştu.

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