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Bakan Soylu: Bir gün bakanlığın konforunu yaşadıysam haram olsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da katıldığı bir toplantıda "7 yıla yakın içişleri bakanlığı görevi yapıyorum. Hayatımda bir gün bakanlığın konforunu yaşamış değilim. Yaşadıysam haram olsun" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 14:03, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 14:04
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Bakan Soylu: Bir gün bakanlığın konforunu yaşadıysam haram olsun

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Malatya İş Adamları Derneğinin düzenlediği programda vatandaşlar ile bir araya geldi. Programa Bakan Soylu'nun yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatyalı İşadamları Derneği Başkanı Yunus Akdaş, iş adamları, dernek üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

"Her birinin kendine ait medeniyet mirası vardır"

Depremin vurduğu 11 ilin medeniyet mirasının olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Depremin ilk anında yıkılan ve arama-kurtarma yapılması gereken 26 bin 32. Bir önceki depremde Malatya ve Elazığ'daki bina sayısı yaklaşık etkilediği şehirler itibarıyla 200 -250 civarındaydı. Biz 1 buçuk ay deprem bölgesinde kaldık. Bilim adamları, biz 3 faya kadar çalıştık, diyorlar. Ama 7 faya kadar biz çalışmadık. Başka bir ifadeyi ortaya koymak isterim. Bu 11 il aynı zamanda kendisine ait hassasiyetleri olan vilayetlerdir. Hatay, bizim medeniyetler bahçemizdir. Kahramanmaraş'ımız 7 güzel insanımızın şehridir. Adıyaman, barışın ve huzurun şehridir. Malatya'mız, Doğu'nun baş şehridir. Her bir ilimizin kendine göre hassasiyetleri vardır. Her birinin kendine ait medeniyet mirası vardır" dedi.

"3 ayı aşmış durumdayız"

Depremin üzerinden 90 gün geçtiğini söyleyen Bakan Soylu, "3 ayı aşmış durumdayız. 90 günü bitirdiğimizde yaklaşık 830 binin üzerinde çadır kuruldu, 3 milyon insan çadırlarda yaşadı. Bugün itibariyle 100 bin konteyner tamamlandı. 400 bine yakın afetzede konteynerlerde yaşadığı, önümüzdeki 2 ay içerisinde 100 bin konteynerin daha tamamlanacağını yani 200 bin konteynerin deprem bölgesinde olacağını, 400 bin üzerinde afetzede ailemize kira yardımı yaptığımızı, 1 milyon 720 bin ilk 10 bin lira verdiğimizi, 600 bin ailemize 15 bin liralık taşınma yardımı verdiğimizi, günde 4 milyon afetzedemize aşını 3 öğün olarak vermeye çalıştığımız, Ramazan'da 2 milyon insanımıza iftar verdiğimiz, 15 bin esnafımıza geçici dükkan kurduğumuz, bunlar konteyner değil, ahşap kimi kalıcı esnaf dükkanı şeklinde vereceğimiz, bunlarının 10 binin tamamlandığı, 4 bininin de tamamlanma aşamasındadır" şeklinde konuştu.

"Hayatımda 1 gün bakanlığın konforunu yaşamış değilim"

Vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, "7 yıla yakın içişleri bakanlığı görevi yapıyorum. Hayatımda 1 gün bakanlığın konforunu yaşamış değilim. Bir tek gün, yaşamadım, yaşadıysam haram olsun. Bunu çok net ve açık söylüyorum. Çünkü bizim derdimiz şudur: biz lider olduk hem de dünyanın sıkıntıya düştüğü anda lider olduk. Bu tip liderler ülkelerine yüz yılda bir gelir. Milletin derdi ile dertlenen, 'miş' gibi yapmayan, halkın önünde başka, kapalı kapılar ardında başka konuşan aynı zamanda sadece milletin değil, milletin derdini, ümmetini kendi derdi gibi bilen, sadece ümmetinde değil aynı zamanda insanlığın derdini kendi derdi gibi bilen Ukrayna'da Haiti'ye kadar dünyanın neresinde bir mesele varsa onu kalbinde bir sızı olarak bilen ve onun için coğrafyanın güçlenmesi, bu ülkenin zenginleşmesi, bu ülkenin altyapısının güçlenip, kuvvetlenmesi için çaba sarf eden bir liderliği yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

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