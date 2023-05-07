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Bir kent yeniden kuruluyor! Depremin merkez üssünün son hali

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremin üzerinden geçen 3 ayın ardından şehirde son durum havadan görüntülendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 14:10, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 14:28
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen 2 büyük deprem 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden oldu.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma işlemleri tamamlanırken, ekiplerin çalışmaları hasarlı binaların yıkımı enkazlarının kaldırılmasına yönelik oldu.

Yıkım çalışmalarında görevlendirilen ekipler, iş makineleri ile depremlere ağır hasar gören ve tehlike arz ettiren binaları kontrollü şekilde yıkıyor.

'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen depremin üzerinden geçen 3 ayın ardından şehir merkezindeki görüntü havadan dron ile görüntülendi.

Kaydedilen görüntülerde bir yandan yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin sürdüğü, bir yandan da normalleşen hayatın devam ettiği görüldü. Depremde hasar alan ve 1970'li yıllarda yapılan 12 Şubat Stadyumu'nun da yıkım işlemleri devam ediyor.

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