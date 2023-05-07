Kamyonun asker uğurlayanların arasına daldığı faciasında ölü sayısı 13'e yükseldi

Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
İÜ yanlış bilgilendirme içeren köşe yazısı hakkında açıklama yaptı
İÜ yanlış bilgilendirme içeren köşe yazısı hakkında açıklama yaptı
Cep telefonun ardından sınırda bu sefer de PlayStation kuyruğu
Cep telefonun ardından sınırda bu sefer de PlayStation kuyruğu
Bir kent yeniden kuruluyor! Depremin merkez üssünün son hali
Bir kent yeniden kuruluyor! Depremin merkez üssünün son hali
45 bin öğretmen ataması yarın yapılacak
45 bin öğretmen ataması yarın yapılacak
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesi açıldı
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesi açıldı
Amerikan üniversitesine Türk rektör
Amerikan üniversitesine Türk rektör
Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Seçimlere bir hafta kaldı: İşte seçimle ilgili bilinmesi gerekenler
Seçimlere bir hafta kaldı: İşte seçimle ilgili bilinmesi gerekenler
Deprem bölgesinde yeni tehdit: Acillere başvurular arttı
Deprem bölgesinde yeni tehdit: Acillere başvurular arttı
'Kılıçdaroğlu'nun büyük projesi 2 yıl önce hayata geçirildi'
'Kılıçdaroğlu'nun büyük projesi 2 yıl önce hayata geçirildi'
Yurt dışında rekor katılım: 1 milyon 488 bin oy kullanıldı
Yurt dışında rekor katılım: 1 milyon 488 bin oy kullanıldı
Çok parçalı Meclis: TBMM'de en az 17 parti olacak
Çok parçalı Meclis: TBMM'de en az 17 parti olacak
3 milyon doları elden teslim etmiş
3 milyon doları elden teslim etmiş
Gabar'a rafineri: Türkiye'nin en büyük petrol keşfi
Gabar'a rafineri: Türkiye'nin en büyük petrol keşfi
Seçim takvimi işliyor: Propaganda konuşmaları başlayacak
Seçim takvimi işliyor: Propaganda konuşmaları başlayacak
Bakan Koca'dan 'saç ekimi' açıklaması
Bakan Koca'dan 'saç ekimi' açıklaması
Kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı: 12 ölü 31 yaralı
Kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı: 12 ölü 31 yaralı
Erdoğan: Kumpası biliyordun da neden ortak oldun?
Erdoğan: Kumpası biliyordun da neden ortak oldun?
Seçmenler 10 ülkede daha sandık başına gitti
Seçmenler 10 ülkede daha sandık başına gitti
Adalet Bakanlığı'ndan İmralı açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan İmralı açıklaması
Bakan Soylu'dan yeşil pasaport açıklaması
Bakan Soylu'dan yeşil pasaport açıklaması
Borsa İstanbul sert düştü, AK Partili Külünk Bakan Nebati'ye çağrı yaptı
Borsa İstanbul sert düştü, AK Partili Külünk Bakan Nebati'ye çağrı yaptı
Erdoğan müjdeyi verdi: Esnafın prim ödeme gün sayısı SGK'lılarla eşitlenecek
Erdoğan müjdeyi verdi: Esnafın prim ödeme gün sayısı SGK'lılarla eşitlenecek
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı
Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi
Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi
Bozdağ 'İmralı' iddialarını cevapladı: 'Hasarı incelemek' için gönderildi
Bozdağ 'İmralı' iddialarını cevapladı: 'Hasarı incelemek' için gönderildi
Bu seçimlerde kimler kazanacak?... Erdoğan tek tek saydı
Bu seçimlerde kimler kazanacak?... Erdoğan tek tek saydı
Trabzon'da Dışişleri Bakanlığı temsilciliği açılıyor
Trabzon'da Dışişleri Bakanlığı temsilciliği açılıyor
Adalet Bakanı duyurdu...Şanlıurfa'ya hızlı tren geliyor
Adalet Bakanı duyurdu...Şanlıurfa'ya hızlı tren geliyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kamyonun asker uğurlayanların arasına daldığı faciasında ölü sayısı 13'e yükseldi

Hatay'ın Belen ilçesinde, tır ile çarpışıp kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun çarptığı asker uğurlaması konvoyunda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Gülşen Koyuncu da kurtarılamadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 14:30, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 14:34
Yazdır
Kamyonun asker uğurlayanların arasına daldığı faciasında ölü sayısı 13'e yükseldi

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Belen ilçesi Topboğazı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DF 6798 plakalı hafriyat kamyonu, Belen istikametinden Antakya yönüne doğru ilerlerken Mehmet Garip Şeyhanlı'nın kullandığı 16 ADD 920 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu, karşı şeride geçerek yol kenarında Ahmet Koyuncu ve Abit Karaçal'ın asker uğurlaması için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı. Kamyon çarpmanın etkisiyle alev topuna dönerken, park halindeki araçlardan can pazarı yaşandı. Kazada 12 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 31 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için Adana ve çevre illerdeki morglara kaldırıldı. Kazanın ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, Ahmet Koyuncu'nun kuzeninin eşi Gülşen Koyuncu da yaşamını yitirdi. Koyuncunun cansız bedeni de Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Böylece, kazada ölenlerin sayısı 13'e yükselmiş oldu. Kazada ölen kişilerin kimliğinin, Ahmet Koyuncu'nun halası Hatice, halasının oğlu Hüseyin, amcası İbrahim, kuzeninin eşi Meryem, kuzeninin eşi Gülşen'in küçük oğlu Arda Koyuncu ve amcasının eşi Halime Yıldırım ile Abit Karaçal'ın akrabası Hediye Karaçar ve tır şoförü Mehmet Garip Şeyhanlı olduğu belirlendi. Kazada yanarak can veren 4 kişinin kimlikleri ise yapılan DNA testiyle belirlenecek. Tır şoförü Şeyhanlı'nın cenazesi, yakınları tarafından alınarak, memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü. Acılı ailelerin, morg önünde bekleyişi sürüyor.

Kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı: 12 ölü 31 yaralı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber