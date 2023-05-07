Meral Akşener: İnanın böyle rezilliklerle dolu seçime ilk defa gidiyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beraberinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Sözlerine, kendilerini eleştirenlerin taklitlerini yaparak başlayan Akşener, "Sizin helal oylarınızla ben Başbakan olacağım. Millet, velinimettir. Seçmen velinimettir. Millet patrondur, patron. Siz isterseniz bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e verilirse 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ben de başbakan olacağım demektir. Bu tezahürat birilerinin sinirlerini altüst etti. Biri çıktı dedi ki 'Biz kazanırsak FETÖ kazanacakmış' Ben 8 sene meclis yönettim. Bu 'FETÖ kazanır' diyen abi gelir ve FETÖ'yü övmeye başlar. En son 'Fettullah Gülen hoca efendi' derler. 'Hoca efendi hazretlerine' uzun uzun saygılarını gönderir. Bazen MHP milletvekilleri, bazen CHP vekillere ses çıkarırdı. O kibar sesli arkadaş onlara cevap verir, aslan kesilirdi. Ne ara o cıvık cıvıklıkta sen FETÖ düşmanı oldun muhterem. Ben bunları tekrar ediyorum. Cem Yılmaz hava gazı kalır. Kendisini çok seviyorum. Kendisine müthiş hayranım ama o bile bulamıyor bunları. Aynı arkadaş diyor ki burası kazanırsa şampanya patlatacakmışız ama velakin o abiler kazanırsa temiz tertemiz alınları seccadeye değecekmiş. Soru şu: haram yiyen, kul hakkına el uzatan, 6 yaşındaki kızları evlendiren, çocuklara tecavüz eden, tacizde bulunulan bir dönemde, kadınlar öldürüldüğünde kıyafeti şöyle, burada neden bulundun denilen bir dönemde 82 puan alıp atanamayıp AK Parti'de dayısı olanların 52 puanla atandığı bir ülkede şöyle tek bir yüzükle başlayıp gemiciklerin dibine vurulmuş bir ülkede yahu arkadaş senin alnını neresi ter temiz. Sizin alınlarınız kapkara. Bir başkası var asayişimizden sorumlu. Adam erkek erkeğe evliliğe taktı. Şimdi biz kazanırsak erkekler erkeklerle evlenecekmiş. Komik olan başka bir şey daha var. Fantezide sınır yok, erkeklerle hayvanların evliliğini de serbest bırakacakmışız. Psikiyatristler bunları tedavi etmeli çünkü artık hiçbirinin cezai ehliyeti kalmadı. Bu ülkeyi yönetecek durumda değiller. Bir tanesi var yaşlı başlı bir ağabey. Kendisi başbakanlık da yaptı. İstiklal Marşı'nı kağıttan okudu, belki görememiştir. Ama bu meydanı şereflendiren sizlere işgalci dedi. Bu arkadaşımıza göre milletimizin bu bölümü işgalci. Onlar istiklal mücadelesi veriyormuş, kime karşılık? Milletimize karşılık. 30 yıldır aktif politika yapıyorum. Siyasi bir ailenin kızıyım. 50 yıllık bir hafızam var. İnanın böyle rezilliklerle dolu seçime ilk defa gidiyoruz. Recep Bey devreye girdi. Bakın ne bereketli kadınım. Beni Gabar'a, Kılıçdaroğlu'nun Cudi'ye gömecekti. Gabar'da mezar kazılırken petrol bulundu. Cudi'de ne bulunacak dersiniz, küçük ortak ondan geri kalır mı o da hepimizi gömdü ve sonra dedi ki ipin ucu kaçtı. Bunların vücutlarına birer mermi. Muhteremler kafa gitti kafa. İşte böyle saçma sapan konuşmalarla bu ülkede Sinan Ateş katledildi. Gencecik bir akademisyen, Banu Çiçek'in Bengisu'nun babası katledildi. Öyle enteresan ki azmettirenler, katledenler belli. Teröristin ayakkabı numarasını bilenler yan gelip yattılar. Sayın Erdoğan her şeyi bilir o da yan gelip yattı. Ve Sinan Ateş'in katli ortalık yerde kaldı. Burada Allah huzurunda sizlerin karşısında söz veriyorum. Andolsun yemin olsun ki hem azmettiricileri hem de katilleri bulunacak hesap sorulacak" dedi.

Son günlerde sosyal medya üzerinden ortaya atılan iddialara da değinen Akşener, "Buradan bir arkadaş Muhammet Yakut dedi. Şimdi bir de Ali Yeşildağ var. Yeşildağ ailesi sayın Erdoğan'ın çok yakınıdır, ben biliyorum. Hasan Yeşildağ ağabeyleri, Sayın Erdoğan cezaevine girdiği zaman şayet başına bir iş gelir diye onunla beraber cezaevine giren bir arkadaş. Şimdi Ali Yeşildağ bir açıklama yaptı. Antalya Havalimanı var. 3 milyar euroya bir kankaya veriliyor. İşletmenin satışı. Başka bir firma 5 milyar euro veriyor ama onun dosyasından evrak çalınıyor öbürüne 3 milyar euroya veriliyor. Arada bir cebellezi durumu var. Ali Yeşildağ'ın deyimine göre 1 milyar dolarcık. Bu 1 milyar dolarcıkın onun deyimiyle Tayyip abi tarafından alındığı söyleniyor. Şimdi soru şu: Bu ülkenin parasının alınıp senin cebine atıldığına dair bir iddia var. Sen bizi mezara gömecek yerde arkadaş böyle bir iddianın doğru olmadığını anlatsana. Şimdi işinize geldi. Artık hayvan terli, yemez. 5 milyar euroya satılan yer, 3 milyar euroya satılıyorsa 1 milyar euro cebellezi. 3 milyar euro yaptırılacak yer, 11 milyar dolara yaptırılıyorsa cebellezinin miktarı nedir? İşte 14 Mayıs günü buna karar vereceksiniz. Bu meydanı şereflendiren sizler. 14 Mayıs günü bu haremi düzeni ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

"Tarımla ilgili olarak girdiler başından belirlenecek"

Mitingin sonunda vaatlerini de sıralayan Akşener, "4 tane öğretmen şekli var. Devlet memurlarının ne olduğunu görüyorum. Polislerin durumu feci. Ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen bir öğretmen daha yaptılar aklımda değil. Böyle bir durum olabilir mi? Öğretmenler kadrolu olacaktır. Canları ister özel sektörde çalışırlar ama ücretliymiş, sözleşmeliymiş olmaz. Bunlar kalkacak. Tarımla ilgili olarak, girdiler başından belirlenecek. Tarım Kredi Kooperatiflerindeki borçlarınız yeniden yapılandırılacak. 2 yıl süre boyunca sadece faizini ödeyeceksiniz. Havza bazlı tarım yapılacak. Burası pamuk yetiştiren bir yer. Sultaniye üzüm vardı, şimdi ne hallerde düşünün. Suriyeliler 2 yıl içerisinde gidecek" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Vatanı bölmek kimi haddine"

Mitingde bir konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Seçime gidiyoruz. Gördüğünüz gibi maalesef seçimden başka her şeyi konuşuyoruz. Gündem sürekli değişiyor. Konuşulmayan tek şey insanların fakirliği mağduriyeti, işsiz gençler, öğrenciler, ev hanımları esnaf, bunlar konuşulmuyor. Çünkü bunların konuşulması istenmiyor. Denizli'ye gittik, aynen şöyle yazıyor. 'Ekmeğimizi bölüşürüz, vatanımızı böldürmeyiz' Bir dakika, hem vatanımızı böldürmeyelim, hem de ekmeğimizi bölüşmeden herkes kendi ekmeğinin sahibi olsun. Bunu yapamıyor muyuz? Vatanı bölmek kimi haddine, kim bölüyor vatanı. Biz varız biz. Maalesef bu getirilen sistem bir an evvel değişmesi lazım. Sistemin değişmesi yönünde herkes bir şekilde oyunu kullanıyor. Açık açık kaç defa Sayın Akşener söyledi. Şu anda HDP bizim rakibimiz, ayrı olarak seçime gidiyor öyle değil mi? Peki 'HDP'ye Bakanlık verilse, HDP hükümette olursa biz yokuz diyen kim?' Sayın Akşener öyle mi? Milli mutabakat metninde Akşener'in imzası var mı? Nerede o zaman HDP! PKK ile aynı anlayışa sahip HÜDA-PAR ise onların içlerinde. Dışımız da diyorlar ama içinizde. Beraber giriyorsunuz seçime. Bayrakla derdi olan PKK ile aynı görüşlere sahip olan HÜDA-PAR'la birlikte seçime gidiyorsunuz. Hatta görüyoruz şimdiden mükafatını veriyorsunuz. Af da çıkarıyorsunuz. Milleti ahlaksız görüp, ahlak taslamaya başladılar. Görüyorsunuz nelerle suçluyorlar. Okşan'lar, Kerimcan'lar yüzüyor. Bir de bize ahlak dersi veriyorlar. Yolsuzlukların, ahlaksızlıkların kılıfı olarak 'Ezan susmaz, bayrak dinmez' Sizin bayrakla, ezanla alakanız yok. Namuslu Müslümanın ağzından kötü laf çıkmaz. Namuslu Müslüman yalan söylemez, iftira etmez. Ne illetiz ne zilletiz. Biz Türkiye'de 85 milyon insanı da oy kullanacak 65 milyon seçmeni de Türk Milleti'nin şerefli birer ferdi olarak görüyoruz. İstediği yere oy verebilir. Hepsinin başımızın üstünde yeri var" dedi.