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Büyükşen çifti cinayeti davasında çiftin çocukları mahkeme kararından memnun

Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen:- "Faili meçhul olarak kalacağını düşünüyorduk ama olay ve dosya savcısından, olayı çözen JASAT ekibinden Allah razı olsun. Onlar sayesinde olay çözüldü"- Büyükşen çiftinin oğulları Osman Büyükşen:- "Bu karar annem ve babamı geri getirmeyecek belki ama bu saatten sonra artık biz sadece yasımızı tutacağız. Buruk bir sevinç demeyeyim de biraz daha huzurunu yaşıyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 15:59, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 16:00
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Büyükşen çifti cinayeti davasında çiftin çocukları mahkeme kararından memnun

Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada çıkan karar çiftçin çocukları tarafından olumlu karşılandı.

Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen, ailesinin öldürüldüğü evde, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun ve zorlu bir süreci geride bıraktıklarını söyledi.

Yaşadığı zorluklara dikkati çeken Büyükşen, "Anne ve babamı kaybetmemizin üzerinden uzun bir süre sonra adalet yerini buldu. Faili meçhul olarak kalacağını düşünüyorduk ama olay ve dosya savcısından, olayı çözen JASAT ekibinden Allah razı olsun. Onlar sayesinde çözüldü. Cezaları da belli oldu. Yani bizim için buruk bir sevinç oldu ama sonuçta adalet yerini buldu." diye konuştu.

Büyükşen, cinayetin aydınlatılmasında emeği geçenlere minnet duyduğunu belirterek, "Dört duvar arasında oturduğu yerden başkalarının topladığı bilgilerle her şeye hakim olduğunu sanan kişiye teşekkür etmiyorum. Yardımcısı benden Müge Anlı'ya teşekkür etmeme dair bir video, bir röportaj paylaşmamı istedi ama ekran önünde 'böyle olmaz' şeklinde bir algı oluşturdu. Yani 'inanmıyorum' demeye getirdi. Madem inanmıyorsun neden benden teşekkür videosu istiyorsun. O yarattığı algılarla da Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Eve girerken artık alnımız ak, biraz daha başımız dik"

Büyükşen çiftinin doktor olan oğulları Osman Büyükşen de adaletin tecelli ettiğini düşündüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu karar annem ve babamı geri getirmeyecek belki ama bu saatten sonra artık biz sadece yasımızı tutacağız. Buruk bir sevinç demeyeyim de biraz daha huzurunu yaşıyoruz. Anne ve babamın bu saatten sonra artık huzur içerisinde uyuyacaklarını, mezarlarında rahat edeceklerini düşünüyorum. Bu eve girerken artık alnımız ak, biraz daha başımız dik girebildiğimizi düşünüyorum. Bu beş yıllık süreçte mezarına giderken utanarak gidiyordum. Eve girerken utanarak gidiyordum. Şimdi biraz daha rahatım."

Çiftin büyük oğlu Uğur Büyükşen de "Topluma beni katil olarak gösterdiler. Yani anne ve babamın acısını, yasını yaşayamadım. Çok şükür ki katilleri bulundu. Alması gereken cezayı aldılar. Bu saatten sonra annemin, babamın yasını yaşayarak ömrümü geçireceğim." dedi.

- Olayın geçmişi

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ile eşi Necla Büyükşen (54) hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanık Ertuğrul Çelik'e, "kasten adam öldürmek" suçundan 2 kez müebbet hapis, "konut dokunulmazlığı ihlali" suçundan 4 yıl, Büşra Büyükşen'e karşı yaralama suçundan 9 ay hapis cezası verilmişti.

Diğer sanıklar Abdullah Başdemir ve Esra Taş da "başkasını suça azmettirmekten" ve "kasten adam öldürmek" suçlarından müebbet hapis ile "konut dokunulmazlığı ihlali" suçundan 4 yıl hapisle cezalandırılmış, tutuksuz yargılanan Zekeriya O. hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verilmişti.

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