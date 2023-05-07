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İÜ yanlış bilgilendirme içeren köşe yazısı hakkında açıklama yaptı

"Söz konusu yazı, en hafif tabirle yanlış bilgilendirmeden kaynaklanmıştır. Yazı kaleme alınmadan önce, yazar tarafından Üniversitemiz Rektörlüğünden bilginin teyit edilmemiş olması gazetecilik etiğine tetabuk etmemiştir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 16:02, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 16:09
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İÜ yanlış bilgilendirme içeren köşe yazısı hakkında açıklama yaptı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitede görevli bir öğretim üyesiyle ilgili bir köşe yazısında yer alan iddiaya ilişkin, "Söz konusu yazı, en hafif tabirle yanlış bilgilendirmeden kaynaklanmıştır. Yazı kaleme alınmadan önce, yazar tarafından Üniversitemiz Rektörlüğünden bilginin teyit edilmemiş olması gazetecilik etiğine tetabuk etmemiştir." açıklamasını yaptı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, bir medya organında 5 Mayıs tarihli, "Doçent yaptığınızın yaptığı evde çocuklarınız ölecek" başlığıyla kaleme alınan yazıda, üniversite aleyhine gerçeklikten uzak birtakım iddialarda bulunulduğu, bu nedenle açıklama yapılması zorunluluğu doğduğu ifade edildi.

Türkiye'deki tüm üniversitelerde olduğu gibi İÜ'de de tıp, eczacılık, diş ve mimarlık fakültelerinde ilgili alanın tarihi, etiği ve felsefesi konularında dersler verildiği ve bu alanlarda uzman akademisyenlerin istihdam edildiği belirtilen açıklamada, İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği'nde de bu durumun açıkça belirtildiği aktarıldı.

Bahse konu olan kadronun, mimarlık tarihi alanında açıldığı, kadroya atanan adayın da Mimarlık Fakültesinin ilgili alanında görev yapan bir öğretim üyesi olduğu bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadroya başvuran adayın sözlü sınavı, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen ulusal jüri tarafından yapılmış ve aday başarılı bulunmuştur. İlk jüri atamasında yazıda belirtildiği gibi bir durum söz konusu değildir. Jüri üyelerinden birinin raporunu teslim etmeden önce emekli olması ve diğer jüri üyesinin ise alanla ilgili uzmanlığının olmamasını belirtmesi nedeniyle yeniden jüri teşkili, hukuki bir zorunluluk haline gelmiştir. İlgili uzmanın mimarlık tarihi konusunda Mimarlık Fakültesinde öğretim üyesi olması, onu mimari projelerde imza sahibi yapmaz. Bu tür projelerde imza sahibi olmanın kriterleri mevzuatta açık bir şekilde belirtilmiştir."

Açıklamada, "Söz konusu yazı, en hafif tabirle yanlış bilgilendirmeden kaynaklanmıştır. Yazı kaleme alınmadan önce, yazar tarafından Üniversitemiz Rektörlüğünden bilginin teyit edilmemiş olması gazetecilik etiğine tetabuk etmemiştir." ifadesine yer verildi.

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