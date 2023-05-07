Erdoğan'dan asgari ücrete zam sinyali ve memura refah payı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen ''Büyük İstanbul Mitingi''ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücreti dolar bazında bile 3,5 kat artırarak 8 bin 500 liranın üzerine çıkardık. Gelişmelere göre bu rakamı da tekrar da gözden geçireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memurlarımızın maaşlarına temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak refah payı artışı da yapacağız, salı günü kamuoyuna açıklayacağız."

Biz İstanbul'u candan, yürekten seviyoruz. Buradan Cumhurbaşkanlığına yürüdük ama bu yürüyüşü sizinle birlikte yaptık. Tekrar sizinle bu yollarda yürüyoruz. Bu ne muhteşem bir İstanbul. Bugün İstanbul 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edecek. Resmi rakam 1 milyon 700 bin alanda katılım var. İstanbul yapar mı? İstanbul sandıkları patlatır mı? Bu şehrin her bir insanını ayrı ayrı selamlıyorum. Biz de doğumdan bu yana İstanbul'u aşkla sevdik. İstanbul, burası ortasından deniz geçen şehirdik. Burası tarih boyunca insanlığın göz bebeği olarak kalan şehirdir. Burası camileriyle medeniyetimizin şahikası şehir. Burası kökenine, inancına hiçbir farklılığına bakmadan kucaklayıp, bağrına basan şehir.İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize şükranlarımı sunuyorum.

Kardeşlerim Atatürk Havalimanı bizim için eskiden seyahat ettiğimiz bir yer değildir. Bu CHP'nin ülkede dikili taşı, ağacı yok. Milletim 14 Mayıs'ta gereken cevabı sandıkta verecek. Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bu terör örgütleriyle gezen Kılıçdaroğlu'na ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Bu kardeşinizi FETÖ'cüler ailesiyle birlikte öldürmeye geldi. Gece buraya indik. Bay Bay Kemal Bakırköy Beleyesi'ne gidip kahve içti. Yalan bol bunda, 'haberim olsa beklerdim' dedi. Hayatı yalan. Ama bizim ona ihtiyacımız yoktu on binler buradaydı. Milli iradenin şahlanışı 15 Temmuz'da rahatsız olanlar buradan her geçtiklerinde yine rahatsız oluyorlar. Neden mitingini burada yapmadı da Maltepe'de yaptı? Bu kabuslarını hiç bitirmeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte biz kuracağız.

Avrupa'nın gazeteleri, dergileri şimdi burayı izliyor. Acaba Atatürk Havalimanı'nda ne oluyor diye bakıyorlar. Bu ülke üzerinde karanlık hesap yapanların yüzü düşsün. İşte cevabı buradan veriyoruz. 14 Mayıs'ta kazanımlara sahip çıkıyor muyuz? Evlatlarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz?

Dün Kayseri'de 135 bin kişi, Mersin'de 80 bin kişi vardı. Heyecan muhteşemdi. Caddelerdeki, meydanlardaki bu tablo bize milletimizle bağın ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Erzurum'daydık, dadaşlar bizim otobüsün önünü kestiler, yürütmediler. Alanda 130 bin kişi vardı. Dadaş bu dadaş, o yürü demezse yürüyemezsin. Bugün İstanbul hepsinden bir başka güzel. İstanbul bugün kendine yakışanı yaptı. İstanbul'u bu kardeşiniz belediye başkanı olunca kurtardı mı? Susuzluktan, çöp dağlarından kurtardı mı? Bay Bay Kemal sizin geçmişiniz bozuk. Biz Ümraniye'deki çöp dağlarını spor tesisleriyle donattık. İstanbul'un doğal gazı 50 bin eve girmişti, biz 1 milyon 250 bin eve çıkardık. Bizim farkımız bu işte. Ülkemize kazandırdığımız her esere takoz koyuyorlar. Türkiye'nin her kazanımından rahatsızlık duydular. 'Bu hükümet en doğru şeyi de yapsa karşı çıkacağız' diyorlar. Biz hep sözümüzü milletimize veriyoruz.

İstanbul'u sel bastığı zaman gittiği yer belli. Ya yurt dışı yada Bodrum. Bay Bay Kemal'de buna talimat vermiş 'sen Van'a git' diye. Oraya gidince de PKK'lıların işaretini yapıyor. Ya Ekrem sen Trabzonlusun, İstanbul'da olman gerekirken orada ne işin var? İstanbul, Ankara, İzmir çok çekti artık yeter. Bunların hepsine ders verip emekliye sevk ediyor muyuz? Vesayeti yendik, bu sefer de PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla karşılaştık. Bu alçaklar 'zulüm 1453'te başladı' diye sokaklara yazılar yazdılar. Bunlar camiye bira şişeleriyle girip bizim mabedimizi kirlettiler mi? Ama bunların bedelini ağır ödediler ve ağır ödeyecekler. Bay Bay Kemal istediğin kadar fıçı dolusu iç hiçbir şey seni iflah etmez. 15 Temmuz gecesi millet tanklara direnirken aradan süzülüp gidenler belli değil mi?

21 yılda ülkemizde milli geliri 3 kat artırdık. 21 yılda 10,5 milyon yeni konut yaparak aileleri yuvaya kavuşturduk. 21 yılda 14,5 milyon araç satışı yaparak insanlarımızı arabalarına kavuşturduk. Milletimizin tamamının hayat kalitesini artırdık. Son dönemde ardı ardına patlayan küresel krizlerin yansımalarını biz de biliyoruz. Deprem felaketinin ardından da bazı sıkıntıları biliyoruz. Hayat pahalılığını yok saymıyoruz. Bu meseleri yakından takip ediyoruz. Zamanla bunların hal yoluna girdiğini göreceğiz. Ülkemizin her sıkıntısını nasıl çözdüysek bunların da üstesinden biz geleceğiz. 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz.