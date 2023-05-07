Kayseri'de 'Togg ile Slalom Gösterisi ve Drift Show'

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nun bahçesinde Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte, yerli ve milli elektrikli araç Togg ile düzenlenen slalom ve driftin yanı sıra motosiklet gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gösteriyle vatandaşların eğlenceli ve heyecan dolu bir gün yaşadığını belirtti.

Drift yarışmasında dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.