Adana Kozan'ı sağanak vurdu
Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, cadde ve sokaklar suyla doldu.
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 18:49, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 18:34
Kozan'da saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede bazı dereler taşarken, cadde ve sokaklar su altında kaldı.
Tarım arazilerinin de zarar gördüğü sağanak nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.
25 dakika etkili olan yağışın ardından belediye ekipleri, suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.