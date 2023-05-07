Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile ve Gençlik Bankası kuracaklarını belirterek, "Önümüzdeki süreçte Aile ve Gençlik Bankası ile vatandaşın hasat mevsimini beklemesine ihtiyacı olmaksızın, gençlerimizin aile kurarken ihtiyacı olan desteği onlara sağlayacağız." dedi.

AK Parti'nin Osmaniye milletvekili adayı Yanık, Sumbas ilçesinde bir araya geldiği vatandaşlara hitabında, Türkiye'nin son 20 yılda çok büyük atılımlara imza attığını söyledi.

Osmaniye'deki yatırımlardan bahseden Yanık, Sumbas ilçesine yapılacak organize sanayi bölgesiyle bölgedeki işsizliğin de büyük ölçüde önüne geçeceklerini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen ve felaketin hemen ardından bölgeye geldiklerini anlatan Yanık, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla aynı gün buradaydık. Bakan yardımcısı arkadaşımız kendisi de Hataylı, 1 ay boyunca Hatay'daydı. Deprem yardım çalışmalarını yerinde takip etti. Diğer bakan yardımcımız, bütün deprem bölgesini ayrı ayrı bir uçtan bir uca, bir taraftan ben, bir taraftan o gezdik. Sadece Osmaniye'ye 1000'in üzerinde yardım tırı indirdik. Kadirli'de sosyal yardım marketimiz var. Depremzede olup da gelen hemşerilerimizin ihtiyaç malzemelerini temin ediyoruz, destekliyoruz. Kadirli de dahil olmak üzere, diğer deprem bölgelerinden epeyce depremzede vatandaşımızın geldiğini biliyoruz. Onları bulundukları yerlerde, hanelerinde, çadırda, konteynerde, evlerinde, köylerinde desteklemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bizim için milletimizin hangi ihtiyacı varsa, nerede ihtiyacı varsa, nereye gitmemiz gerekiyorsa oraya gitmek ve o hizmeti ayağına götürmek yükümlülüğü var. 20 yıldır AK Parti iktidarının yaptığı şey budur. Bundan sonra da Allah'ın izniyle milletimizin teveccühüyle yapacağımız iş budur."

- "Evlenecek gençlere destek olacağız"

Yanık, 30 yıl önce ailelerin çocuklarını evlendirebilmek için hasat zamanını beklediğini hatırlatarak, "Bundan 30 sene öncesine kadar çocuklarını, okula göndermek için Kadirli'ye, şehir merkezine, sağa sola gönderen aileler, ondan sonra iş bulmak, evlendirmek, mürüvvetlerini görmek için hasat mevsimini beklerken, bugün biz ne yaptık AK Parti olarak, aile destek programlarını hayata geçirdik. 2022 yılında aile destek programımızı hayata geçirmiştik. Önümüzdeki süreçte Aile ve Gençlik Bankası ile vatandaşın hasat mevsimini beklemesine ihtiyacı olmaksızın, gençlerimizin aile kurarken ihtiyacı olan desteği onlara sağlayacağız." diye konuştu.

- "Millet, arkasına terör baronlarını alanlara sandıkta sağlam bir ders verecek"

Bakan Yanık, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde vatandaşların desteğini beklediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mıza diyeceğiz ki, 'Sen yürü, millet yürüsün arkandan' diyeceğiz. Osmaniye'nin vatansever evlatlarının canını vererek, kanını dökerek koruduğu, terörle mücadelede teröre karşı canını verdiği, mücadele ettiği bu millet, arkasına terör baronlarını alan, terör örgütünün yandaşlarını alan, vesayet sistemini alan, 'Erdoğan kazanamazsa iç savaş çıkarır' diyen terör baronlarını alanlara sandıkta sağlam bir ders verecek. Öyle bir ders verelim ki, bir daha Türkiye düşmanlarıyla, millet düşmanlarıyla iş tutmayı akıllarından bile geçiremesinler. Osmaniye bütün noktasıyla, köşesiyle en güçlü sesi verecek, millet düşmanlarına en büyük tepkiyi gösterecek, en büyük dersi verecek belki yegane illerden birisi. O yüzden biz kendi geleceğimize sahip çıkacağız."

- "Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz"

Türkiye'nin yer altı ve üstünde çok büyük zenginlikleri sahip olduğunu vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Bu millet, 20 sene öncesine kadar ne yerin altındaki zenginliği kullanabilen ne yerin üstündeki zenginliği işletebilen ne insan kaynağını kullanabilen, maalesef bir beceriksizlik süreciyle karşı karşıya kaldı. Dünyanın en verimli, en güzel topraklarında yer altıyla yer üstüyle yıllarca fakirlik, ekonomik, sıkıntı, darboğaz yaşayan, '70 sente muhtaç' denilen günlerden geçti bu memleket. Reva mıdır bu millete? Bu millet çok daha güzeline layık değil mi? İnşallah çok daha güzelini beraber yapacağız. TCG Anadolu'yu, İHA'sını, SİHA'sını, Altay Tankı'nı, milli muharip uçağımızı hepsini kendimiz yapmaya başladık. Niye? Çünkü terörle mücadelede parasını verdiğimiz halde alamıyorduk. Karada, denizde, havada her türlü mücadeleyi vermemiz gerekirken, elimizi kolumuzu bağlayıp, paramızı da alıp, 'Bunu burada kullanabilirsin, burada kullanamazsın' diyen bir batı vardı. Şimdi kendimiz yapıyoruz. Hani buraların tabiriyle 'kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış' ev sahibi olduk. Elhamdülillah hem de en güzelinden olduk. Milli uyduyu uzaya gönderdik. Bu sıradan bir şey değil. İstihbaratta, keşiflerde kendi uydunuzun size doğru bilgi vermesi, herhangi bir yalan yanlış bilgi vermemesinin kıymetini sınırda çarpışan, terörle mücadele veren askerlerimiz bilir. Doğru istihbaratın kıymetini sınırdaki kardeşlerimiz bilirler. Önümüzdeki süreçte inşallah daha güçlü, daha müreffeh, daha mutlu, daha zengin, insanı kendini daha güvende hisseden bir Türkiye'yi yani Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz."