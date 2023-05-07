Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Arapçeşme Mahallesi 1044. Sokak'ta C.N. (23) ile D.L. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.N. bıçakla göğüs ve karın bölgesinden yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla çevredeki bir özel hastaneye kaldırılan C.N. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan D.L'yi yakalamak için çalışma başlattı.