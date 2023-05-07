'Türkiye Yüzyılı'na 14 Mayıs 2023 seçimiyle bismillah, diyerek yol alacak'

Kılıçdaroğlu: Saldırının amacı sandıktan uzaklaştırmak, 14 Mayıs'a odaklanın
Kılıçdaroğlu: Saldırının amacı sandıktan uzaklaştırmak, 14 Mayıs'a odaklanın
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
İÜ yanlış bilgilendirme içeren köşe yazısı hakkında açıklama yaptı
İÜ yanlış bilgilendirme içeren köşe yazısı hakkında açıklama yaptı
Cep telefonun ardından sınırda bu sefer de PlayStation kuyruğu
Cep telefonun ardından sınırda bu sefer de PlayStation kuyruğu
Bir kent yeniden kuruluyor! Depremin merkez üssünün son hali
Bir kent yeniden kuruluyor! Depremin merkez üssünün son hali
45 bin öğretmen ataması yarın yapılacak
45 bin öğretmen ataması yarın yapılacak
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesi açıldı
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesi açıldı
Amerikan üniversitesine Türk rektör
Amerikan üniversitesine Türk rektör
Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Seçimlere bir hafta kaldı: İşte seçimle ilgili bilinmesi gerekenler
Seçimlere bir hafta kaldı: İşte seçimle ilgili bilinmesi gerekenler
Deprem bölgesinde yeni tehdit: Acillere başvurular arttı
Deprem bölgesinde yeni tehdit: Acillere başvurular arttı
'Kılıçdaroğlu'nun büyük projesi 2 yıl önce hayata geçirildi'
'Kılıçdaroğlu'nun büyük projesi 2 yıl önce hayata geçirildi'
Yurt dışında rekor katılım: 1 milyon 488 bin oy kullanıldı
Yurt dışında rekor katılım: 1 milyon 488 bin oy kullanıldı
Çok parçalı Meclis: TBMM'de en az 17 parti olacak
Çok parçalı Meclis: TBMM'de en az 17 parti olacak
3 milyon doları elden teslim etmiş
3 milyon doları elden teslim etmiş
Gabar'a rafineri: Türkiye'nin en büyük petrol keşfi
Gabar'a rafineri: Türkiye'nin en büyük petrol keşfi
Seçim takvimi işliyor: Propaganda konuşmaları başlayacak
Seçim takvimi işliyor: Propaganda konuşmaları başlayacak
Bakan Koca'dan 'saç ekimi' açıklaması
Bakan Koca'dan 'saç ekimi' açıklaması
Kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı: 12 ölü 31 yaralı
Kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı: 12 ölü 31 yaralı
Erdoğan: Kumpası biliyordun da neden ortak oldun?
Erdoğan: Kumpası biliyordun da neden ortak oldun?
Seçmenler 10 ülkede daha sandık başına gitti
Seçmenler 10 ülkede daha sandık başına gitti
Adalet Bakanlığı'ndan İmralı açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan İmralı açıklaması
Bakan Soylu'dan yeşil pasaport açıklaması
Bakan Soylu'dan yeşil pasaport açıklaması
Borsa İstanbul sert düştü, AK Partili Külünk Bakan Nebati'ye çağrı yaptı
Borsa İstanbul sert düştü, AK Partili Külünk Bakan Nebati'ye çağrı yaptı
Erdoğan müjdeyi verdi: Esnafın prim ödeme gün sayısı SGK'lılarla eşitlenecek
Erdoğan müjdeyi verdi: Esnafın prim ödeme gün sayısı SGK'lılarla eşitlenecek
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı
Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi
Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi
Bozdağ 'İmralı' iddialarını cevapladı: 'Hasarı incelemek' için gönderildi
Bozdağ 'İmralı' iddialarını cevapladı: 'Hasarı incelemek' için gönderildi
Bu seçimlerde kimler kazanacak?... Erdoğan tek tek saydı
Bu seçimlerde kimler kazanacak?... Erdoğan tek tek saydı
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Türkiye Yüzyılı'na 14 Mayıs 2023 seçimiyle bismillah, diyerek yol alacak'

"14 Mayıs, Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bundan 73 sene evvel 14 Mayıs 1950'de rahmetli Menderes, 'Yeter söz milletindir' diyerek ortaya çıktı. Millet arkasına düştü, ona destek oldu"- "Tarihin şu garip cilvesine bakın ki Türkiye Cumhuriyeti, ikinci yüzyılına, yani Türkiye Yüzyılı'na 14 Mayıs 2023 seçimiyle bismillah, diyerek yol alacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 19:20, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 19:27
Yazdır
'Türkiye Yüzyılı'na 14 Mayıs 2023 seçimiyle bismillah, diyerek yol alacak'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 14 Mayıs'ın, Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bundan 73 sene evvel 14 Mayıs 1950'de rahmetli Menderes, 'Yeter söz milletindir' diyerek ortaya çıktı. Millet arkasına düştü, ona destek oldu." dedi.

AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi"nde konuşan Kurtulmuş, alandakileri selamladı.

Kurtulmuş, vatandaşlarla iftihar ettiklerini, muhteşem bir gurur tablosu yaşadıklarını dile getirerek, "İnanın ki şu anda burada bulunan milyonlar kadar alana gelmeye çalışan yüz binlerce kardeşimiz var. Hepinize selam olsun, Allah sizlerden razı olsun." diye konuştu.

14 Mayıs seçimlerine bir hafta kaldığını hatırlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"14 Mayıs, Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bundan 73 sene evvel 14 Mayıs 1950'de rahmetli Menderes, 'Yeter söz milletindir' diyerek ortaya çıktı. Millet arkasına düştü, millet ona destek oldu. Darağacında sallandırılana kadar millet ona hep dua etti, hep yanında durdu. 1950 seçimleriyle rahmetli Menderes ve arkadaşları tek parti zulmünü arkada bıraktı, Cumhuriyet Halk Fırkası zihniyetini tarihin tozlu raflarına kaldırdı. 73 yılda milletin istikametinde yürüyen siyaset önderlerini rahmetle minnetle şükranla anıyoruz. Her birisinden Allah razı olsun."

- "Miting alanı ve sokaklar da bir anket"

Numan Kurtulmuş, Adnan Menderes'i, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı, Necmettin Erbakan'ı ve Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle andığını söyleyerek, alandakilere "Şimdi yine bir 14 Mayıs. Tarihin şu garip cilvesine bakın ki Türkiye Cumhuriyeti, ikinci yüzyılına, yani Türkiye Yüzyılı'na 14 Mayıs 2023 seçimiyle bismillah, diyerek yol alacak. Bu yolda 14 Mayıs günü sandıklar açıldığında Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı yapmaya hazır mıyız?" şeklinde seslendi.

14 Mayıs'ın milletin geleceği için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, 14 Mayıs'la birlikte milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçeceğini, AK Parti'yi açık ara birinci parti olarak, Cumhur İttifakı'nın da birinci ittifak olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine göndereceğini ifade etti.

Miting alanının ve sokakların aynı zamanda bir anket olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Çok çalıştınız, çok gayret ettiniz, çok mücadele ettiniz. Sadece bu seçim kampanyasında değil, yıllardır Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere karşı mücadele ettiniz. Şimdi son günlerde herkese ulaşacağız ve sandıkları patlatacağız. Sandıkları patlatmaya hazır mıyız?" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, mitinge katılanlara "Nasıl bu alanı bir demokrasi alanına çevirdiyseniz 14 Mayıs akşamı Türkiye'nin bütün meydanlarını bir demokrasi şöleniyle inleteceğiz. İnşallah 14 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın kapıları sonuna kadar açılacaktır." diye seslendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber