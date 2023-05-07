AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 14 Mayıs'ın, Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bundan 73 sene evvel 14 Mayıs 1950'de rahmetli Menderes, 'Yeter söz milletindir' diyerek ortaya çıktı. Millet arkasına düştü, ona destek oldu." dedi.

AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi"nde konuşan Kurtulmuş, alandakileri selamladı.

Kurtulmuş, vatandaşlarla iftihar ettiklerini, muhteşem bir gurur tablosu yaşadıklarını dile getirerek, "İnanın ki şu anda burada bulunan milyonlar kadar alana gelmeye çalışan yüz binlerce kardeşimiz var. Hepinize selam olsun, Allah sizlerden razı olsun." diye konuştu.

14 Mayıs seçimlerine bir hafta kaldığını hatırlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"14 Mayıs, Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bundan 73 sene evvel 14 Mayıs 1950'de rahmetli Menderes, 'Yeter söz milletindir' diyerek ortaya çıktı. Millet arkasına düştü, millet ona destek oldu. Darağacında sallandırılana kadar millet ona hep dua etti, hep yanında durdu. 1950 seçimleriyle rahmetli Menderes ve arkadaşları tek parti zulmünü arkada bıraktı, Cumhuriyet Halk Fırkası zihniyetini tarihin tozlu raflarına kaldırdı. 73 yılda milletin istikametinde yürüyen siyaset önderlerini rahmetle minnetle şükranla anıyoruz. Her birisinden Allah razı olsun."

- "Miting alanı ve sokaklar da bir anket"

Numan Kurtulmuş, Adnan Menderes'i, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı, Necmettin Erbakan'ı ve Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle andığını söyleyerek, alandakilere "Şimdi yine bir 14 Mayıs. Tarihin şu garip cilvesine bakın ki Türkiye Cumhuriyeti, ikinci yüzyılına, yani Türkiye Yüzyılı'na 14 Mayıs 2023 seçimiyle bismillah, diyerek yol alacak. Bu yolda 14 Mayıs günü sandıklar açıldığında Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı yapmaya hazır mıyız?" şeklinde seslendi.

14 Mayıs'ın milletin geleceği için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, 14 Mayıs'la birlikte milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçeceğini, AK Parti'yi açık ara birinci parti olarak, Cumhur İttifakı'nın da birinci ittifak olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine göndereceğini ifade etti.

Miting alanının ve sokakların aynı zamanda bir anket olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Çok çalıştınız, çok gayret ettiniz, çok mücadele ettiniz. Sadece bu seçim kampanyasında değil, yıllardır Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere karşı mücadele ettiniz. Şimdi son günlerde herkese ulaşacağız ve sandıkları patlatacağız. Sandıkları patlatmaya hazır mıyız?" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, mitinge katılanlara "Nasıl bu alanı bir demokrasi alanına çevirdiyseniz 14 Mayıs akşamı Türkiye'nin bütün meydanlarını bir demokrasi şöleniyle inleteceğiz. İnşallah 14 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın kapıları sonuna kadar açılacaktır." diye seslendi.