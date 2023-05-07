Kılıçdaroğlu: Saldırının amacı sandıktan uzaklaştırmak, 14 Mayıs'a odaklanın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Erzurum'da düzenlenen saldırının ardından yurttaşlara 'sağduyu' çağrısı yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 19:36, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 20:16
Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:
"Mafyalar, militanlar, SADAT'çılardan, Sinan Ateş'i öldüren torbacılardan, beşli çetelerden, domuz bağcılardan oluşan bir militarist koalisyon var. Bugün Ekrem başkanımıza saldıranlar bunlar. Amaçları insanlarımızı korkutmaktır. Sandıktan uzak tutmaktır. Türkiye makul çoğunluğun ülkesi. Çoğunluk bu kötülüğü bitirecek. Sevgili vatadaşlarım. 14 Mayıs'a odaklanın. Başka her şey teferruattır. Sakın kızmayın, sakın küsmeyin. İnsanınızı sevin, bağrınıza basın. O terör gruplarını kahreden de tam olarak budur.
Ekrem evladıma da geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır bunu da ödemeye hepimiz hazırız."