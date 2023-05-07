Kılıçdaroğlu: Saldırının amacı sandıktan uzaklaştırmak, 14 Mayıs'a odaklanın

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Mafyalar, militanlar, SADAT'çılardan, Sinan Ateş'i öldüren torbacılardan, beşli çetelerden, domuz bağcılardan oluşan bir militarist koalisyon var. Bugün Ekrem başkanımıza saldıranlar bunlar. Amaçları insanlarımızı korkutmaktır. Sandıktan uzak tutmaktır. Türkiye makul çoğunluğun ülkesi. Çoğunluk bu kötülüğü bitirecek. Sevgili vatadaşlarım. 14 Mayıs'a odaklanın. Başka her şey teferruattır. Sakın kızmayın, sakın küsmeyin. İnsanınızı sevin, bağrınıza basın. O terör gruplarını kahreden de tam olarak budur.

Ekrem evladıma da geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır bunu da ödemeye hepimiz hazırız."