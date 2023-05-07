Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Demirci ilçesini ziyaret etti

Arınç, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar ile Durhasan Mahallesi'nde düzenlenen Ece Sultan Hıdırellez Şenliği'ne katıldı.

Burada konuşma yapan Arınç, gelecek hafta Türkiye'nin seçime gideceğini hatırlattı. 1965 yılından bu yana siyaset yaptığını belirten Arınç, Demirci'yi de iyi bildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Şöyle sağınıza solunuza bir bakın. Ne varsa son 21 yılda olmuştur. Allah'a hamdediyoruz. Sizler de bu hizmetleri takdir edin. Zaten ediyorsunuz. Partimizi seviyoruz. Karşımızda yedisi, sekizi, dokuzu bir araya gelse hakkıdır bir şey diyemem ama biz onlardan daha iyisini yaparız. Referansımız geçmişte yaptıklarımız. Onların geçmişte yaptıkları bir şey yok. Biz geçmişte çok şey yaptık. Kim yapacak bunu? Tayyip Erdoğan yapacak. Başkası yapabilir mi? Yapamaz. Adam 'Akşam şunu yapacağım' diye söylüyor, sabah yapıyor. Şimdi karşıdakinin bunu yapabilmesi için yedisinin arasında dolaşması lazım, 'Sen ne diyorsun, sen ne diyorsun' diye."

Serçeler Mahallesi'ndeki hayır etkinliğine katılan Arınç, daha sonra Demirci Belediyesi tarafından hayırseverler işbirliğiyle ilçe merkezine yaptırılan Huriye-Hasan Akdemir Parkı'nı ziyaret etti.