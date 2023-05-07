Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Burdur'un Gölhisar ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 20:35, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 20:39
İbrahim Özgün (39) idaresindeki 20 F 3770 plakalı otomobil, Çamköy köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibince sıkıştığı araçtan çıkarılan Özgün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Özgün'ün cenazesi incelemenin ardından Gölhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.