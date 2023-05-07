Deprem bölgesinden başkente gelen öğrenciler konser verdi

Kılıçdaroğlu: Saldırının amacı sandıktan uzaklaştırmak, 14 Mayıs'a odaklanın
Kılıçdaroğlu: Saldırının amacı sandıktan uzaklaştırmak, 14 Mayıs'a odaklanın
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
İÜ yanlış bilgilendirme içeren köşe yazısı hakkında açıklama yaptı
İÜ yanlış bilgilendirme içeren köşe yazısı hakkında açıklama yaptı
Cep telefonun ardından sınırda bu sefer de PlayStation kuyruğu
Cep telefonun ardından sınırda bu sefer de PlayStation kuyruğu
Bir kent yeniden kuruluyor! Depremin merkez üssünün son hali
Bir kent yeniden kuruluyor! Depremin merkez üssünün son hali
45 bin öğretmen ataması yarın yapılacak
45 bin öğretmen ataması yarın yapılacak
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesi açıldı
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesi açıldı
Amerikan üniversitesine Türk rektör
Amerikan üniversitesine Türk rektör
Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Seçimlere bir hafta kaldı: İşte seçimle ilgili bilinmesi gerekenler
Seçimlere bir hafta kaldı: İşte seçimle ilgili bilinmesi gerekenler
Deprem bölgesinde yeni tehdit: Acillere başvurular arttı
Deprem bölgesinde yeni tehdit: Acillere başvurular arttı
'Kılıçdaroğlu'nun büyük projesi 2 yıl önce hayata geçirildi'
'Kılıçdaroğlu'nun büyük projesi 2 yıl önce hayata geçirildi'
Yurt dışında rekor katılım: 1 milyon 488 bin oy kullanıldı
Yurt dışında rekor katılım: 1 milyon 488 bin oy kullanıldı
Çok parçalı Meclis: TBMM'de en az 17 parti olacak
Çok parçalı Meclis: TBMM'de en az 17 parti olacak
3 milyon doları elden teslim etmiş
3 milyon doları elden teslim etmiş
Gabar'a rafineri: Türkiye'nin en büyük petrol keşfi
Gabar'a rafineri: Türkiye'nin en büyük petrol keşfi
Seçim takvimi işliyor: Propaganda konuşmaları başlayacak
Seçim takvimi işliyor: Propaganda konuşmaları başlayacak
Bakan Koca'dan 'saç ekimi' açıklaması
Bakan Koca'dan 'saç ekimi' açıklaması
Kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı: 12 ölü 31 yaralı
Kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı: 12 ölü 31 yaralı
Erdoğan: Kumpası biliyordun da neden ortak oldun?
Erdoğan: Kumpası biliyordun da neden ortak oldun?
Seçmenler 10 ülkede daha sandık başına gitti
Seçmenler 10 ülkede daha sandık başına gitti
Adalet Bakanlığı'ndan İmralı açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan İmralı açıklaması
Bakan Soylu'dan yeşil pasaport açıklaması
Bakan Soylu'dan yeşil pasaport açıklaması
Borsa İstanbul sert düştü, AK Partili Külünk Bakan Nebati'ye çağrı yaptı
Borsa İstanbul sert düştü, AK Partili Külünk Bakan Nebati'ye çağrı yaptı
Erdoğan müjdeyi verdi: Esnafın prim ödeme gün sayısı SGK'lılarla eşitlenecek
Erdoğan müjdeyi verdi: Esnafın prim ödeme gün sayısı SGK'lılarla eşitlenecek
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı
Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi
Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi
Bozdağ 'İmralı' iddialarını cevapladı: 'Hasarı incelemek' için gönderildi
Bozdağ 'İmralı' iddialarını cevapladı: 'Hasarı incelemek' için gönderildi
Bu seçimlerde kimler kazanacak?... Erdoğan tek tek saydı
Bu seçimlerde kimler kazanacak?... Erdoğan tek tek saydı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Deprem bölgesinden başkente gelen öğrenciler konser verdi

Deprem bölgesinden Ankara'ya gelen öğrencilerin de aralarında bulunduğu 100 çocuk, "Allegra Ensemble" ile sahne aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 21:10, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 21:27
Yazdır
Deprem bölgesinden başkente gelen öğrenciler konser verdi

Devlet Opera ve Balesi'nin keman sanatçısı Ümmiye Özdem'in Gölbaşı ve Sincan Kaymakamlıklarının desteğiyle düzenlediği konserde, Türkiye'den ve dünyadan sevilen şarkılar seslendirildi.

Deprem bölgesinden gelen öğrencilerin de aralarında bulunduğu 100 çocuktan oluşan Ne Şen korosu ile "Allegra Ensemble"nin performansı büyük beğeniyle karşılandı.

Konserde performans sergileyen tüm öğrenciler adına birer fidan dikilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber