Deprem bölgesinden başkente gelen öğrenciler konser verdi

Devlet Opera ve Balesi'nin keman sanatçısı Ümmiye Özdem'in Gölbaşı ve Sincan Kaymakamlıklarının desteğiyle düzenlediği konserde, Türkiye'den ve dünyadan sevilen şarkılar seslendirildi.

Deprem bölgesinden gelen öğrencilerin de aralarında bulunduğu 100 çocuktan oluşan Ne Şen korosu ile "Allegra Ensemble"nin performansı büyük beğeniyle karşılandı.

Konserde performans sergileyen tüm öğrenciler adına birer fidan dikilecek.