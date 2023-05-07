Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den 'miting alanı' açıklaması:

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün Erzurum'daki mitinginin gerçekleştirileceği alanla ilgili sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Mehmet Sekmen, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "CHP Erzurum İl Başkanlığı tarafından kamuoyunu yanıltıcı bilgiler paylaşılmaktadır. 4 Mayıs'tan itibaren gösteri, miting vb. faaliyetlerle ilgili izinler ve yetkiler, İl Seçim Kurullarının uhdesine geçmiştir. Miting ve gösteri yapmak isteyenler, İl Seçim Kuruluna müracaat eder ve söz konusu alan ya da alanlar alınan kararla ilgililere tahsis edilir." ifadelerini kullandı.

Sekmen, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi, İl Seçim Kurulu tarafından belirlenen miting alanını dolduramayacağını anladığından sağı solu karalayarak 'Miting yapmamıza izin verilmiyor' imajını oluşturmaktadır. Miting alanı müsaittir ve ilgili makamlardan izin alınarak isteyen parti miting yapabilir. Talep edilen yer, miting alanı değildir. CHP, konuyu sabote etmektedir."